Son dakika… ABD uçağı düştü

ABD donanmasına ait 11 personeli taşıyan bir uçağın Japonya'ya bağlı Okinawa adasının yakınlarında okyanusa çakıldığı açıklandı. Uçağın Filipinler Denizi'nde görev yapmakta olan uçak gemisi USS Ronald Reagan'a gitmekte olduğu belirtildi.

ABD donanması’na ait USS Ronald Reagan uçak gemisine giden ve 11 kişiyi taşıyan nakliye uçağının Pasifik’e düştü.

Japonya’da konuşlu 7. Filo’dan yapılan açıklamada Ronald Reagan uçak gemisinden arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada Japonya saatiyle 2.45’te Okinawa adasının güneydoğusunda gerçekleştiği belirtilen kaza sırasında uçak gemisinin Filipin Denizi’nde görev yaptığı duyuruldu.

ABD Donanması henüz kaza nedeninin bilinmediğini de aktardı.

8 KİŞİ KURTARILDI

Kurtarma ekipleri tarafından yapılan açıklamada uçakta bulunan 11 kişiden 8’inin kurtarıldığı duyuruldu.