Son dakika… ABD’de sıcak gelişme… Halef-selef başkanlar karşı karşıya geldi

20 Ocak'taki devir-teslim töreni sonrası ABD'de bir ilk... Halef-selef başkanlar ilk kez karşı karşıya geldi! ABD eski Başkanı Barack Obama, halefi Donald Trump'ın dünya gündemine bomba gibi düşen iddiasına yanıt verdi.

20 Ocak'taki devir-teslim töreni sonrası ABD'de bir ilk... Halef-selef başkanlar ilk kez karşı karşıya geldi! ABD eski Başkanı Barack Obama, halefi Donald Trump'ın dünya gündemine bomba gibi düşen iddiasına yanıt verdi.

Trump dün gece yarısı Twitter hesabından Joseph McCarthy’ye atıf yaparak, Obama’nın kendisini dinlettiğini öne sürdü. Trump, “Korkunç! Henüz öğrendim ki Obama zaferden önce Trump Tower’da telefonlarımı dinletmiş. Hiçbir şey bulunmamış. Bu McCarthycilik!”

Obama’nın Sözcüsü Kevin Lewis, “Ne Başkan Obama ne de bir Beyaz Saray yetkilisi, herhangi bir ABD vatandaşına yönelik dinleme talimatı verdi” dedi.

İLGİLİ HABER Ünlü falcıdan liderlerin geleceklerine ilişkin flaş yorum!

Lewis açıklamasında, “Obama Yönetimi’nin temel prensibi, Adalat Bakanlığı’nca yürütülen herhangi bir bağımsız soruşturmaya hiçbir Beyaz Saray yetkilisinin müdahale etmemesiydi” ifadesi yer aldı.

Obama cephesinden gelen açıklamada, “Trump’ın adli bir soruşturma kapsamında dinlenmiş olma ihtimali” dışlanmadı.