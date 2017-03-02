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Son dakika… ABD’de sıcak gelişme! Ve soruşturma başlatıldı

ABD'de sular bir türlü durulmuyor... Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Rusya'nın geçen yılki Başkanlık seçimlerine müdahalesine yönelik soruşturma başlatma kararı aldı.
Sozcu.com.tr
07:552 Mart 2017
Dünya
Son dakika… ABD’de sıcak gelişme! Ve soruşturma başlatıldı
ABD'de sular bir türlü durulmuyor... Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Rusya'nın geçen yılki Başkanlık seçimlerine müdahalesine yönelik soruşturma başlatma kararı aldı.

Komite, Donald Trump’ın başkanlık kampanyasını yürüten isimler ile Moskova Yönetimi arasındaki görüşmeleri inceleyecek.

Şimdiye kadar Cumhuriyetçi Senatörler Demokratik Parti’nin soruşturma talebine sıcak bakmıyordu. Beyaz Saray seçim kampanyası sürecinde herhangi bir uygunsuz davranış sergilenmediğini savunuyordu. Rusya da söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

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Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Senato İstihbarat Komitesi de seçimlerdeki Rusya müdahalesine yönelik iddiaları araştırıyor.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Daimi Seçilmiş Komitesi’nden yapılan açıklamada, Cumhuriyetçi Başkan Devin Nunes ve Demokrat Kıdemli Üye Adam Schiff’in soruşturma konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

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Komite şu soruların yanıtlarını arayacak:

• Rusya, ABD’ye ve müttefiklerine yönelik ne gibi siber müdahale ve başkaca müdahaleler gerçekleştirdi?

• Rusya’nın aktif müdahaleleri kapsamında, Rusya ve başkanlık seçimi kampanyalarıyla ilişkili kişiler ya da herhangi bir ABD’li yetkili arasındaki bağlantılar bulunuyor muydu?

• ABD hükümetinin Rusya’nın aktif müdahalelerine karşı yanıtı ne oldu ve gelecekte kendimizi ve müttefiklerimi korumak için ne yapmalıyız?

• Bu mevzulara yönelik İstihbarat Topluluğu Değerlendirmesi’yle ilgili hangi muhtemel gizli belgeler sızdırıldı?

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Geçen günlerde Başkan Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, göreve gelmeden önce Rus Büyükelçi Sergey I. Kislyak ile yaptığı görüşmelere ilişkin, “bilgileri kasıtsız olarak başkan yardımcısına ve diğerlerine eksik aktardım” diyerek görevinden ayrılmıştı.

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Son güncelleme: 08:2502.03.2017
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