Son dakika… ABD’den çok sert açıklamalar peş peşe geliyor!

ABD Kuzey Kore'nin kıtalararası uzun menzilli füze denemesi gerçekleştirdiğini teyit etti.

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, denemeyi “Dünyaya ve ABD’ye yönelik yeni bir tehdit artışı” olarak nitelendirdi ve “Washington’ın nükleer silahlara sahip bir Kuzey Kore’yi asla kabul etmeyeceğinin” altını çizdi.

Pyongang Yönetimi Salı günü başarılı bir kıtalararası balist füze denemesi gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, başarılı denemenin ülkenin atom ve hidrojen bombaları ile kıtalararası balistik füzeleri de içeren stratejik silah kapasitesini tamamladığını öne sürdü. Kim, “Washington Kuzey’e yönelik düşmanca politikalarını terk edene kadar ABD ile müzakere edip bu silahlardan vazgeçmeyeceklerini” belirtti.

Bu gelişmeye cevaben ise ABD ve Güney Kore ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. İki ülke ordularından yapılan açıklamada, “Bir tercih olan özdenetim sadece ateşkes ve savaşı birbirinden ayırır ve onların tatbikatı gösterdi ki “Biz tercihlerimizde değişikliğie gidebiliriz” ifadesi yer aldı.

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Bakan Tillerson, “küresel tehdidi durdurmak için küresel eylem gerektiğini” ifade ederek, “Kuzey Kore’ye ekonomik ya da askeri yardım sağlayan veya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) kararını tam olarak uygulamayan ülkelerin tehlikeli rejime yardım ve yataklık ettiği” değerlendirmesinde bulundu.

ABD BMGK’ni konuyu masaya yatırmak üzere acil toplantıya çağırdı. 15 üyeli konseyin bugün ilerleyen saatlerde kapalı kapılar ardında toplanması bekleniyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da ABD’yi ve müttefiklerini korumaya hazırlıklı olduğunu açıkladı.

Kuzey ilk kez uzun menzilli kıtalararası füze denemesinin başarıya ulaştığını açıkladı. Hwasong-14’ün ABD anakarasını vurma potansiyeli bulunuyor.

Bazı Batılı analistler bu füzenin Alaska’yı vurma kapasitesine sahip olabileceğini düşünüyor.

KITALAR ARASI BALİSTİK FÜZE NEDİR?

• Uzun menzilli füzeler genel olarak nükleer savaş başlığı taşıyor.

• Asgari menzili 5 bin 500 kilometre oluyor. Fakat genelde 10 bin kilometre ve daha fazla havada kalabiliyor.

• Pyongyang kıtalararası iki balistik füze sergiledi: 11 bin 500 kilometre menzilli KN-08 ve 10 bin kilometre menzilli KN-14. Ancak bugüne dek başarılı bir kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini açıklamadı.

• Pyongyang’ın ikinci hedefi ise kıtalararası balistik füzeye uygun bir nükleer savaş başlığı takmak.