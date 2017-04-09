Son dakika… ABD’den flaş hamle! Suriye’den sonra şimdi de…

İdlib'deki kimyasal saldırı sonrası makûl şüpheli olarak lanse edilen Suriye'yi vuran ABD, şimdi de nükleer programı nedeniyle dünyanın tepkisini çeken Kuzey Kore'ye karşı harekete geçti.

Washington Yönetimi, donanmaya ait bir vurucu gücü Kore Yarımadası’na gönderdi. Carl Vinson Strike Group, uçak gemisi ve başkaca savaş uçaklarından oluşuyor.

ABD Pasifik Komutanlığı, konuşlandırmanın ordunun bölgede hazırlıklı olmasını sağlamak adına tedbir amacıyla yapıldığını söyledi.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Financial Times gazetesine verdiği bir mülakatta, “ABD’nin Kuzey Kore sorununu tek başına çözebileceğini” ifade etmişti.

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Trump Yönetimi, Kuzey Kore'nin teşkil ettiği nükleer tehdit konusunda duyulan kaygıyı tekrar tekrar dile getirdi.

ABD Pasifik Komutanlığı Sözcüsü Dave Benham, “Kuzey Kore, pervasız, sorumsuz ve istikrarsızlaştıran füze test programı ve nükleer silah kapasitesi arayışı nedeniyle bölgede bir numaralı tehdit olmaya devam ediyor” dedi.

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ABD’nin Suriye’ye yönelik saldırısına Rusya ve İran dahil en sert tepkiyi Kuzey Kore gösterdi. Pyongyang Yönetimi’nden yapılan açıklamada, “ABD’nin El Şayrat’a yönelik operasyonu Kuzey Kore’nin nükleer silah geliştirmede milyon kez haklı olduğunu gösterdi” ifadesi yer aldı.

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Kore Yarımadası’na doğru hareket eden vurucu güç, Nimitz sınıfı uçak gemisi USS Carl Vinson, iki güdümlü füze destroyer’i ve bir güdümlü füze kruvazöründen oluşuyor.

Kafilenin şiddetli vuruş gücünün yanı sıra balistik füzeleri engelleme kapasitesi de bulunuyor.

Kuzey Kore son dönemde birkaç nükleer deneme gerçekleştirdi. Uzmanlar, Pyongyang Yönetimi’nin ABD’yi vurabilecek menzilde nükleer savaş başlığı geliştirmeye çok yakın olduğunu tahmin ediyor.

Geçen Çarşamba günü Kuzey Kore, doğudaki Sinpo limanından Japon Denizi’ne deneme amaçlı orta menzilli bir balistik füze fırlattı.

Japonya ve Güney Kore tarafından kınanan bu dememe, Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping’in ABD lideri Donald Trump’ı ziyaretinin arifesine denk geldi.

ABD, Pyongyang’ın tarihi müttefiki Çin’e gerilimi düşürmesi için baskıyı artırırken, Cingping ile Trump, Kuzey Kore’nin nükleer füze programının nasıl dizginlenebileceği konusunu masaya yaptırdı.