Son dakika… ABD’den flaş itiraf! Biz vurduk…

Irak'ın Musul kentinde 100'ü aşkın sivilin hayatını kaybettiği saldırıları ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yaptığı kesinleşti.

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı, sivillerin yaşadığı binaların vurulduğu hava saldırılarıyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu ancak uçakların hangi ülkeye ait olduğunu açıklamadı.

Koalisyon uçaklarının Irak güvenlik güçlerinin talebi üzerine bölgede operasyon yaptıklarının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Operasyonla ilgili ilk veriler, 17 Mart’ta Musul’un batısında sivillerin öldüğü iddia edilen bölgede bir hava saldırısı düzenlendiğini göstermektedir. Koalisyon, sivil kayıplarla ilgili tüm iddiaları ciddiye almaktadır ve olayın meydana geliş şeklini belirlemek üzere inceleme başlatılmıştır.”

Cedide mahallesindeki bombardımanda çok sayıda kişinin hâlâ enkazın altında olduğu belirtiliyor. Bölgeden bildiren gazeteciler, enkazdan Cuma günü 50 ceset çıkarıldığını söyledi.

SİVİLLER KENTTEN KAÇIYOR

Doğrulanması halinde bu, Irak’ın 2003’teki işgalinden bu yana, en fazla sivilin yaşamını yitirdiği olay olacak.

Irak ordusu sivil kayıplar nedeniyle Musul operasyonunu durdurma kararı aldı.

Öte yandan, ABD öncülüğündeki koalisyonun hava saldırıları ve Irak birliklerinin harekatı nedeniyle binlerce kişi IŞİD’in denetimindeki kentten kaçıyor.

Kent sakinleri IŞİD’in sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ve gençleri savaşmaya zorladığını söylüyor.

Irak Ordusu kenti geri almak için Ekim’de harekât başlatmıştı. Irak askerlerinin yerleşimin çok yoğun olduğu kentin tarihi kesimine yaklaşmakta olduğu belirtiliyor.