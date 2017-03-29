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Son dakika… ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına terör tehdidi nedeniyle Türkiye'nin güneydoğusuna gitmemeleri konusunda uyarıda bulundu.
Sozcu.com.tr
10:0729 Mart 2017
Dünya
Son dakika… ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!
ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına terör tehdidi nedeniyle Türkiye'nin güneydoğusuna gitmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Amerikan Dışişleri’nden yapılan açıklamada, “Türkiye’ye bu dönemde seyahat etme ihtiyacınızı dikkatle gözden geçirin ve kalıcı terör tehdidi nedeniyle Güneydoğu Türkiye’ye seyahatten imtina edin” ifadesi yer aldı.

Güvenlik uyarısında, muhtemel terör saldırılarının büyük organizasyonlarda, turistik bölgelerde, restoranlarda, gece kulüplerinde, ticari merkezlerde, ibadethanelerde, toplu ulaşım aktarma noktalarında ve otobüs, tren, vapur, metro gibi ulaşım araçlarında gerçekleşebileceği vurgulandı.

ABD vatandaşlarına yerel haberleri izleyerek kişisel güvenlik planlarını gözden geçirmeleri ve sürekli teyakkuzda olmaları çağrısı yapılıyor.

Uyarının ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye'ye gelmesinden sadece bir gün önce yayınlanması dikkatleri çekti.

Son güncelleme: 10:1829.03.2017
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