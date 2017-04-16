Son dakika… AB’den çok önemli açıklama

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Öte yandan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland da referandum sonuçlarına yönelik bir yorumda bulundu. Jagland, "Türk liderler sonraki adımlarını dikkatli atmalı" dedi.

Piri, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye nüfusunun hemen hemen yarısı ‘hayır’ oyu verdi. Adaletli bir seçim kampanyası olduğunu hayal etsenize!” ifadesini kullandı.

Almost half of Turkish population voted 'NO'. Imagine if it had been a fair electoral campaign! #TurkishReferendum — Kati Piri (@KatiPiri) April 16, 2017

Bu mesajının peşi sıra iki tweet daha paylaşan Piri, “Adil olmayan seçimlerde, cüzi bir çoğunluk ‘evet’ dedi. Böylesi radikal değişiklikler için çok küçük bir fark. Hem ‘evet’ hem de ‘hayır’ kazandığını savunuyor. Uluslararası seçim gözlemcilerinin #Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı raporu endişeyle bekleniyor” yazdı.

In unfair elections, narrow majority for 'yes'. Too small margin for such drastic changes. #TurkishReferendum — Kati Piri (@KatiPiri) April 16, 2017

Avrupa Konseyi:Türk liderler sonraki adımlarını dikkatli atmalı

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, anayasa referandumunda evet sonucunun çıkmasının ardından Türkiye’nin lider kadrosunun bir sonraki adımları konusunda dikkatle düşünmeleri gerektiğini söyledi.

Jagland’ın yazılı açıklamasında, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan hukukun üstünlüğü ülkesine uygun bir şekilde, yargının bağımsızlığının sağlanması çok önemlidir. Türkiye’nin tam üyesi olduğu Avrupa Konseyi bu süreçte ülkeye destek vermeye hazırdır.” denildi.