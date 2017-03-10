Son dakika… ABD’li senatörden Türkiye hakkında çok önemli uyarı!

ABD'nin Rakka operasyonu için bölgeye 400 ek asker gönderdiği haberi kesinleşirken, Cumhuriyetçi Senatör John McCain, başkanlığını yürüttüğü Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nin toplantısında önemli uyarılarda bulundu.

Toplantıda ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel’e hitaben konuşan McCain, “Trump Yönetimi’nin Türkiye ile Suriyeli Kürtler (PKK bağlantılı PYD/YPG) arasındaki gerilimi kavrayamazsa, Suriye’de bir felaket öngördüğünü” ifade etti.

Arizona Senatörü McCain toplantıda şunları söyledi: “Bir şeyler değişmezse, burada bir felaket öngörüyorum. Yönetimin, bilhassa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kürtlerin teşkil ettiği tehdidi ne kadar ciddi aldığını anladığını sanmıyorum.”

Toplantıda Türkiye’nin bölgedeki öneminin altını çizen McCain, “Erdoğan’ın bu meseleyi ne kadar ciddiye aldığının anlaşıldığından emin değilim. Rakka’yı geri alma çabalarımızda Türkiye’nin oynadığı rolü, bilhassa İncirlik’in kullanımı ve Türkiye’nin işbirliğini gerektiren diğer faaliyetleri, takdir ettiğimizden emin değilim” dedi.

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General Votel, McCain’in “ABD’nin Türkiye ile Kürtler arasındaki bir çatışmadan endişe duymalı mı, duymamalı mı” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Bu amaçla, çatışma yaşanmasının önüne geçmek için harekete geçiyoruz.”

McCain’in “tüm bunları kim çözecek” şeklinde bastırması üzerine Votel, “hem askeri hem de politik çaba”nın gerekliliğine işaret etti.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vottel, “ABD’nin Menbiç’teki varlığıyla, Türkiye’nin ve Kürtlerin IŞİD’le mücadeleye odaklanılması gerektiği yönündeki mesajı aldığını sandığını” ifade etti.

ABD’NİN ASKER SAYISI 900’E ÇIKTI

Uluslararası IŞİD’le Mücadele Koalisyonu Sözcüsü Albay John Dorian, dün Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “400 kadar ek gücün son birkaç günde bölgeye ulaştığını” söyledi.

Amerikan medyası söz konusu ek güçlerin deniz piyadeleri ve özel harekât komandolarından oluştuğunu yazdı. Askerlerin Rakka'nın 25-30 kilometre kuzeyine konuşlandırılacağı ve 155mm top mermisi fırlatan M777 tipi obüsler ve Osprey tipi helikopterlerle operasyona destek vereceği belirtildi.

Dorian, bölgeye gönderilen Amerikan askerlerinin Rakka Operasyonu sırasında, Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) destek vereceğini söyledi.

Ankara ana omurgasını terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin oluşturduğu SDG’ye destek verilmesine şiddetle karşı çıkıyor.

Dorrian, IŞİD kontrolündeki Rakka'yı tecrit etme operasyonun “çok, çok iyi” gittiğini ve birkaç hafta içinde sona erebileceğini belirterek, “Bundan sonra da kente girme kararı verilebilir” dedi.

Son takviyeyle birlikte, ABD’nin bölgede 900 askeri bulunuyor.