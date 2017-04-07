ABD’nin saldırısında ‘dört çocuk öldü’ iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü İdlib'te 26 çocuğun yaşamını yitirdiği kimyasal saldırıya cevaben dün gece Suriye'ye düzenlediği saldırıda dört çocuğun öldüğü iddia edildi.

İdlib’teki katliamda 26’sı çocuk 86 kişi yaşamını yitirmiş, BM Güvenlik Konseyi toplantısında ABD temsilcisi Nikki Haley öldürülen çocukların fotoğraflarını göstererek uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Trump da dün gece Akdeniz’in doğusundaki savaş gemilerinden 59 Tomahawk füzesi fırlatarak, Humus’daki hava üssüne düzenlediği saldırıya gerekçe olarak Suriye rejiminin İdlip’te zehirli gazla öldürüldüğü çocukları göstermiş ve “Yapılanlar benim için çizgiyi çok aştı. Esad’a bakışım çok değişti” demişti.

SURİYE’NİN İDDİASI DOĞRUYSA…

Suriye devlet televizyonu ABD’nin saldırısında dördü çocuk, dokuz sivilin yaşamını yitirdiğini iddia etti. Bu iddia doğruysa, “Esad rejiminin saldırılarında daha fazla çocuk ve sivilin ölmemesi için” atılan bu adımda “yine çocuklar kurban oldu” denilebilir.

Saldırı sonrası yapılan ilk açıklamada El Şayrat Hava Üssü’nde dört Suriye askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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