Son dakika… ABD’nin saldırısından sadece saatler sonra o üs kullanıldı

ABD'nin dün sabaha karşı bombaladığı Suriye'nin Humus kentindeki el Şayrat hava üssünden, saldırının üzerinden 24 saat bile geçmeden Esad'ın jetlerinin kalktığı ortaya çıktı.

Geçen hafta uluslararası kamuoyunun büyük tepkisini çeken İdlib kentinde yaşanan kimyasal saldırıya cevaben ABD ilk kez Suriye’yi vurdu.

ABD, Akdeniz’de bulunan savaş gemilerinden fırlatılan 59 Tomahawk füzesiyle vurduğu hava üssünün çok büyük zarar gördüğünü açıklamıştı.

Ancak Independent gazetesinin aktardığı habere göre Londra merkezli Suriye İnsan hakları Gözlemevi, saldırıdan sonraki saatlerde Suriye jetlerinin üsten kalkış yaparak Humus’ta muhaliflerin elinde bulunan noktalara hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Gözlemevi, Suriye ordusunun “imkansız olanı gerçekleştirerek” Şayrat hava üssünden jet kaldırarak hücuma geçtiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump İdlib’teki kimyasal saldırı nedeniyle Suriye Devlet Başkanı Esad’ı sorumlu tutuyor. Esad yönetimi ise saldırının muhalifler tarafından gerçekleştirildiği konusunda ısrarcı

RUSYA’DAN DALGA GEÇER GİBİ AÇIKLAMA

ABD’nin Suriye’ye saldırması Rusya’nın büyük tepkisini çekti. Rusya Washington yönetiminin uluslararası hukuku çiğnediğini savunuyor. Rusya dün yaptığı açıklamada ABD’nin fırlattığı 59 füzeden sadece 23’ünün Suriye’ye ulaştığını belirtti. Füzelerin başarı oranının yüzde 40’ta kalması nedeniyle Rusya saldırının “düşük etkili” olduğu öne sürmüştü.

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ABD’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley ise saldırı sonrası olağanüstü toplanan kurulda “daha fazlasını yapmaya hazır olduklarını” ifade etti.

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, ABD'nin bu saldırıyla Rusya ile çatışmanın eşiğine geldiğini vurguladı.

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