Son dakika… ABD’yi şoke eden saldırgan hakkında flaş iddia!

Florida'da bulunan Fort Lauderdale Havalimanı'nda 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren Esteban Santiago'ya yöneltilecek suçlamaları basınla paylaşıldı. Öte yandan, Santiago'nun katliamı gerçekleştirdiği silaha daha önce el koyulduğu ortaya çıktı.

Florida'da bulunan Fort Lauderdale Havalimanı'nda 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren Esteban Santiago'ya yöneltilecek suçlamaları basınla paylaşıldı. Öte yandan, Santiago'nun katliamı gerçekleştirdiği silaha daha önce el koyulduğu ortaya çıktı.

26 yaşındaki Santiago, ölümle sonuçlanan şiddet eylemi gerçekleştirmekle suçlanıyor. Bu suç ise en ağır cezayı gerektiriyor. Santiago’ya silahla ilgili daha düşük suçlamaların da yöneltileceği duyuruldu.

Gözetim altında tutulan ABD’li genç, mahkeme belgelerine yansıyan bilgilere göre; yetkililere verdiği ifadede, saldırıyı planladığını ve Fort Lauderdale tek yön bilet aldığını söyledi.

İLGİLİ HABER ABD'deki havalimanı saldırganı Irak'ta görev yapan eski bir asker çıktı

Yetkililer, bu hedefi neden seçtiğini bilmediklerini ve terörizm ihtimalini de dışlamadıklarını ifade etti.

Florida Güney Bölgesi Başsavcısı Wifredo A. Ferrer, “Suçlamalar, durumun vahametini gösteriyor ve federal, eyalet ve yerel yasa uygulayıcılarının toplumu mütemadiyen koruma ve sakinlerimizi ve misafirlerimiz, hedef alanları soruşturma taahhüdünü yansıtıyor” dedi.

KATLİAMI EL KOYULAN SİLAHLA MI YAPTI?

Eski asker olduğu ve Irak’ta bulunduğu ortaya çıkan Santiago’nun Alaska’dan gelirken yasal olarak kontrol edilmiş yarı otomatik bir silah kullandığı bildiriliyor.

Yetkililer, saldırıda etkisi olup olmadığını görmek için Santiago’nun akıl sağlığını da değerlendirmeye tabi tutacak. Zira geçen kasım ayında Anchorage’daki FBI ofisine giden Santiago, hükümetin zihnini kontrol etmeye çalıştığını ve kendisine zorla IŞİD videoları izletildiğini söylemişti.

Santiago’nun bu olaydan sonra psikiyatrik tedavi görmeye başladığı ve silahına el koyulduğu ortaya çıktı. Ancak yetkililer kanuna aykırı bir durum görmediği için Santiago, silahını Aralık ayında geri aldı.

Kaynaklar, CNN’e verdiği bilgide, Santiago’nun havalimanı katliamını aynı silahla yaptığını belirtti.