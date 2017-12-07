Son dakika açıklaması: Kudüs Filistin’in de başkentidir

Kudüs kriziyle ilgili son açıklama Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'den geldi. Mogherini, Kudüs'ün gelecekteki Filistin devletinin de başkenti olduğunu söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Mogherini, Avrupa Birliği’nin bu konudaki duruşu kesin ve nettir. Filistin ve İsrail arasındaki sorunun yalnızca Kudüs’ün iki tarafın da başkenti olduğu iki devletli bir çözümden geçtiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mogherini, ABD’nin kararının bölgeyi daha da karanlık bir döneme taşıyabileceğini ifade etti.