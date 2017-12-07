Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika açıklaması: Kudüs Filistin’in de başkentidir

Kudüs kriziyle ilgili son açıklama Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'den geldi. Mogherini, Kudüs'ün gelecekteki Filistin devletinin de başkenti olduğunu söyledi.

15:037 Aralık 2017
Dünya
Son dakika açıklaması: Kudüs Filistin’in de başkentidir
Kudüs kriziyle ilgili son açıklama Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'den geldi. Mogherini, Kudüs'ün gelecekteki Filistin devletinin de başkenti olduğunu söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Mogherini, Avrupa Birliği’nin bu konudaki duruşu kesin ve nettir. Filistin ve İsrail arasındaki sorunun yalnızca Kudüs’ün iki tarafın da başkenti olduğu iki devletli bir çözümden geçtiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mogherini, ABD’nin kararının bölgeyi daha da karanlık bir döneme taşıyabileceğini ifade etti.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar