Son dakika açıklaması… Putin: Sonuçları felaket olur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düzenlediği basın toplantısında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Kuzey Kore ile ABD arasında yaşanan krize de değinerek taraflara itidal çağrısında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ve Kuzey Kore’ye itidal çağrısı yaptı. “Yaşanacak bir çatışmanın sonuçları felaket olur” ifadelerini kullanan Putin, krizin çözümünde ABD ile birlikte çalışmaya hazır olduklarının altını çizdi. Kuzey Kore’nin nükleer çalışmalarını kabul etmediklerini ifade eden Rusya Devlet Başkanı, ABD’nin Kuzey Kore’yi provoke ettiğini savundu. Putin, iki ülkeye de “ortamı germekten vazgeçin” çağrısı yaptı.