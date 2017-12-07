Son dakika açıklaması: Rusya da Kudüs tartışmasına müdahil oldu

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yaşanan Kudüs kriziyle ilgili önemli bir son dakika açıklaması geldi. Bakanlık, ABD'nin yeni tutumunun İsrail-Filistin arasındaki tansiyonu daha da yükselteceğini savundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağını açıklamasının bölgede tehlikeli sonuçları olabileceğini açıkladı.

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“ABD’nin Kudüs ile ilgili olan yeni tutumu İsrail-Filistin çatışmasını daha da tehlikeli bir noktaya getirebilir” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, taraflara itidal çağrısı yapıldı. Rusya, “tehlikeli ve sonuçları kontrol edilemeyecek hareketlerden sakınılması” çağrısında da bulundu.

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Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Gennady Gatlov, Rusya’nın ABD’ye yönelteceği Kudüs ile ilgili eleştirilerini BMGK toplantısında dile getireceğini duyurdu.