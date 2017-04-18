Son dakika…. AGİT heyeti Yüksek Seçim Kurulu’nda

AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) ve DKİHB (Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu) Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti Başkanı Tana de Zulueta ve beraberindekiler Yüksek Seçim Kurulu'na ziyarete gitti.

AGİT temsilcilerinden oluşan bir grup, saat 11.00 sıralarında Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) giriş yaptı.

AGİT ve Avrupa Konseyi gözlemcileri tarafından dün 16 Nisan referandumuna dair yayınlanan ve hükümetin büyük tepkisini çeken ön raporda, “YSK’nın tam da oy verme günü yayınladığı karar, oyların geçerliliğine ilişkin kriteri değiştirdi. Bu durum hem mevcut yasayla çelişti hem de seçimlerin hukukiliği konusundaki önemli bir garantiyi ortadan kaldırdı” denilmişti.

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Dışişleri Bakanlığı, AGİT’in referandum raporuna sert tepki göstererek, “Siyasi içerikli ve itham edici ifadeler üzüntüyle karşılandı. Halk oylamasının uluslararası standartların gerisinde kaldığı yorumu kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.

Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda dün akşam yaptığı konuşmada AGİT’in açıklamalarına yanıt veren Erdoğan, “AGİT diye bir örgüt var Avrupa’da. Bunlar kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar. Türkiye’deki seçimler şöyle böyle olmuş. Haddinizi bilin. Haddinizi. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları biz ne görürüz, ne biliriz, ne duyarız. Biz yolumuza devam ederiz” dedi.

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