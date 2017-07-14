Son dakika… AİHM’den flaş Türkiye kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Olağanüstü Hal (OHAL) İnceleme Komisyonu kurulması nedeniyle, Türkiye'den yapılan başvurulardan 12 bin 600'ünün düşürülmesine karar verdi.

Ocak ayında kurulan OHAL İnceleme Komisyonu çalışmalarına Pazartesi günü başlayacak. Komisyon OHAL işlemlerine dönük itirazları inceleyecek. Yedi üyesi bulunan komisyon 4 üyeyle karar alabilecek.

Adalet Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, AİHM’nin bir emsal kararı hatırlatılarak “AİHM, OHAL Komisyonu’nu bir iç hukuk yolu olarak kabul etmiştir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“AİHM, KHK ile tesis edilen işlemlerle ilgili başvurular konusunda kabul edilmezlik kararları vermeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak 31 Mayıs tarihinde ülkemiz aleyhine AİHM önünde bekleyen derdest başvuru sayısı 24,600 iken, 30 Haziran tarihi itibarıyla bu 12,000’e düşmüştür. Benzer nitelikteki dosyalar hakkında verilecek kararlar sonucu, derdest başvuru sayısının önümüzdeki günlerde daha da azalması beklenmektedir.”

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında hükümet OHAL ilan etmiş ve darbe girişiminin arkasında olduğunu açıkladığı ‘FETÖ’ üyelerine dönük, kamuda görevden almalar ve ihraçlar başlamıştı.