Son dakika… AKP’nin dış politikasında ‘karşılıklı büyükelçi çağırma’ dönemi

Başbakan Binali Yıldırım döneminde Türkiye'nin dünyayla ilişkisi, "komşularla 0 sorun" diye yola çıkıp, "0 komşuyla" sahneden çekilmek zorunda kalan Ahmet Davutoğlu'nu aratmıyor. İzlediği dış politika nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde at oynatan ABD ile Rusya'ya karşı eli kolu bağlı kalan Ankara Yönetimi'nin, 16 Nisan referandumu öncesi kavga etmediği Avrupa ülkesi kalmadı.

Başbakan Binali Yıldırım döneminde Türkiye'nin dünyayla ilişkisi, "komşularla 0 sorun" diye yola çıkıp, "0 komşuyla" sahneden çekilmek zorunda kalan Ahmet Davutoğlu'nu aratmıyor. İzlediği dış politika nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde at oynatan ABD ile Rusya'ya karşı eli kolu bağlı kalan Ankara Yönetimi'nin, 16 Nisan referandumu öncesi kavga etmediği Avrupa ülkesi kalmadı.

Referandum kampanyalarına izin vermeyen Hollanda, Almanya ve Avusturya’yla ilişkilerde gerilim tırmanırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan söz konusu ülkeleri “Nazi” yöntemleri uygulamakla suçlayınca ilişkiler kopma noktasına geldi.

Peki Ankara, bu süreçte hangi ülkelerin diplomatlarını Dışişleri’ne davet etti? Ya da hangi ülkeler Türk diplomatları Dışişleri’nde çağırdı? Liste epey uzun, fakat Türkiye’nin adeta enkaza dönüşen dış politikasını bir nebze anlamak için tabloya göz atmakta fayda var.

KARLOV SUİKASTA KURBAN GİDİNCE…

• Çok değil henüz 4 ay önceydi… Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, bir resim sergisinde polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürüldü. Takvimler 19 Aralık 2016‘yı gösterirken yaşanan bu suikastı tüm dünya anbean izledi. Başlangıcı Karlov suikastı olarak alırsak, Moskova Yönetimi geçen süreçte Ankara’ya yeni büyükelçi atamadı.

• Die Welt muhabiri Deniz Yücel, Türkiye’de PKK propagandası iddiasıyla tutuklandı. Berlin Yönetimi, Türk Büyükelçi Ali Kemal Aydın, 28 Şubat‘ta Dışişleri’ne çağrıldı. Büyükelçi Aydın'a, Almanya'nın demokrasi, ifade ve basın özgürlüğüne verdiği önem aktarılırken, Yücel hakkındaki tutuklama kararının orantısız ve kabul edilemez olduğu iletildi.

• 2 Mart‘ta Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki referandum programı son anda iptal edildi. Dışişleri Bakanı talimat verdi, aynı gece Türkiye Büyükelçisi Martin Erdmann Dışişleri’ne çağrıldı. Erdmann'a Türk hükümetinin Bakan Bozdağ'ın programının iptaline neden olan gelişmelerden duyduğu rahatsızlık ve tepkilerin aktarıldığı bildirildi.

• Hollanda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş iznini iptal etti. 11 Mart’ta Ankara Yönetimi, Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’nı Dışişleri’ne çağırıp, izahat istedi.

• Aynı günün (11 Mart) akşamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Rotterdam’daki Türkiye Başkonsolosluğu’na sokulmadı. Kentte olaylar çıktı. 15 Mart’ta seçime gidecek Hollanda, orantısız güç kullandı. Nihayetinde Bakan Kaya sınırdışı edildi. Bu gelişme üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, izinde olan Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Kees van Rij için “bir süre Türkiye’ye dönmesin” dedi. Şu anda Hollanda, Türkiye’de maslahatgüzar seviyesinde temsil ediliyor.

MEĞER BÜYÜKELÇİ ERDOĞAN’A DANIŞMAN OLMUŞ…

• Ankara-Lahey arasında yaşanan gerilim bir de skandalın su yüzüne çıkmasını sağladı. Rotterdam’da Bakan Fatma Betül Kaya Sayan’a maslahatgüzar Alper Yüksel eşlik ediyordu. Ortaya çıktı ki, Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Sadık Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a danışman olarak atanmış. Bu nedenle Türkiye de şu anda Hollanda’da maslahatgüzar seviyesinde temsil ediliyor.

• Kasım 2016’dan bu yana siyasi krizin içinde bulunan Bulgaristan, dün sandığa gitti. Komşu, Ankara’yı seçimlere müdahaleyle suçladı. Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe’nin Türk partisi DOST’a destek verdiği öne sürüldü. Bunun üzerine Sofya Yönetimi,17 Mart‘ta Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Nadejda Neynski’yi başkent Sofya’ya geri çağırdı.

• Almanya’nın Frankfurt kentinde PKK yandaşları Nevruz kutladı. Yürüyüş sırasında PKK lideri Abdullah Öcalan’ın resminin bulunduğu bayraklar, PKK, PYD ve YPG sembollerinin bulunduğu flamalar açıldı. 19 Mart‘ta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya’nın Ankara Büyükeçisi Martin Erdmann’ın Dışişleri’ne çağrıldığını ve Berlin Yönetimi’ne bildirilmek üzere gösterilerin “en sert şekilde kınandığını” söyledi.

• Danimarka, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Türk kökenli Danimarka vatandaşlarının Türk makamlarına şikâyet edildiği gerekçesiyle harekete geçti. Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi 20 Mart‘ta Dışişleri’ne çağrıldı. Büyükelçi Mehmet Dönmez yaş haddinden ötürü emekli olup Türkiye’ye dönmüştü. Büyükelçilik görevine vekalet eden kıdemli müsteşar Bora Kerimoğlu, Danimarka Dışişleri Bakanlığı’na gitti.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİ ÜZERİNE FLAŞ HAMLE…

• Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 22 Mart‘ta Beştepe’de yaptığı bir konuşmada, “Türkiye itilecek, kakılacak, onuru ile oynanacak, bakanları kapılardan kovulacak, vatandaşları yerlerde sürüklenecek bir ülke değildir. Dünyanın her yerinde bu yaşananlar çok yakından takip ediliyor. Siz böyle davranmaya devam ederseniz, yarın dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Avrupalı, Batılı, güvenle, huzurla sokağa adım atamaz” dedi. Akabinde Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı’yı AB Dış İlişkiler Servisi’ne çağırıp, Erdoğan’ın yukarıdaki sözleriyle ilgili izahat istedi.

• 22 Mart’ta PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin kontrolünde bulunan Afrin bölgesinden sınırdaki bir karakola ateş açıldı. Bir asker hayatını kaybetti. 23 Mart‘ta Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Rus maslahatgüzarın Dışişleri’ne çağrıldığını ve olaydan duyulan rahatsızlığın iletildiğini açıkladı.

• İsviçre’nin başkenti Bern’de PKK yanlıları gösteri düzenledi. 25 Mart’ta yapılan eylemde “Erdoğan’ı kendi silahıyla öldürün” yazılı bir pankartın açılmasına müsaade edildi. Gösteride Abdullah Öcalan resimleri ile PKK, PYD ve YPG sembollerinin bulunduğu flama ve bayraklar açıldı. Bir gün sonra (26 Mart) Dışişleri Bakanlığı İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner’ı çağırarak, Ankara’nın rahatsızlığını iletti.