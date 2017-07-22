Son dakika… Alman Bakan’dan flaş mektup! Hem Türkçe hem Almanca yayınlandı

Ankara-Berlin hattında yaşanan gerilim tırmanırken, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Almanya'da yaşayan 3 milyon Türk'e hem Türkçe hem Almanca kaleme aldığı bir mektupla seslendi.

Alman Bild gazetesinde yayınlanan mektubuna “Sevgili Türk hemşerilerim” diye başlayan Gabriel, şunları yazdı:

“Vatandaşlarımızı korumamız gerekiyor. Almanya ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkiler ne kadar zorlu olursa olsun, bir şey açık ki siz, Almanya’daki Türk kökenli vatandaşlarımız, Alman pasaportunuz olsun olmasın, bizimle birlikte buraya aitsiniz.”

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Aralarında bir Alman vatandaşının da bulunduğu insan hakları savunucuların Büyükada’da tutuklanmasının ardından Ankara-Berlin hattında halihazırda zaten gerilimli seyreden ikili ilişkiler kopma noktasına geldi.

Gabriel, Berlin Yönetimi’nin Türkiye ile her zaman iyi ilişkiler kurmaya çabaladığını belirttiği mektubunda “Çünkü biz biliyoruz ki iyi ilişkiler sizin için (Almanya’da yaşayan Türkler) iyi” ifadesine de yer verdi.

Öte yandan, Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Türkiye’nin 6 insan hakları aktivisini tutuklamasını eski Doğu Almanya ile kıyasladı.

GARBRIEL İLK KEZ BU KADAR SERT KONUŞTU

Bakan Gabriel, Alman insan hakları aktivisti Peter Steudtner'in tutuklanmasının ardından tatilini yarıda keserek Berlin’e dönmüş ve yaptığı istişarelerin ardından Perşembe günü konuya ilişkin bir basın toplantısı gerçekleştirmişti.

Toplantıda Türkiye’ye çok fazla sabır gösterdiklerini söyleyen Gabriel, Büyükada’daki gözaltıların planlı olduğunu düşündüklerini ifade etmişti.

Gabriel, Dışişleri Bakanlığı'nın bir uyarı yaparak vatandaşlarının Türkiye'ye gitmemesini ve dikkatli olmalarını isteyerek, “Biz Almanya'dan Türkiye'ye giden herkes için risk olduğunu söyledik” demişti.

Gabriel, “Türkiye politikamıza yeni bir yön vermemiz gerekiyor. İlişkilere böyle devam edemeyiz. Ankara'daki sorumluların politikaları sonuçsuz kalmayacak” ifadelerini de kullanmıştı.

Gabriel açıklamalarına şöyle devam etmişti:

“Türkiye ile ilişkilerimiz daha önce olduğu gibi devam edemez, Alman şirketlerinin tehditler mevcutken Türkiye'deki yatırımlarını nasıl garantiye alabileceğimizi bilemiyoruz. Önümüzdeki günler ve haftalarda AB'deki ortaklarımızla Türkiye'nin AB üyeliği hedeflerini ele alacağız. Mevcut şartlarda Gümrük Birliği'nin genişletilmesi konusunda nasıl görüşmeler yapılabileceğini düşünemiyorum. Alman hükümeti (Türkiye'ye yönelik) başka adımları da değerlendiriyor” dedi.