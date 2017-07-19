Son dakika… Berlin Büyükelçisi, bakanlığa çağrıldı

Hafta sonu Büyükada'da gözaltına alınan insan hakları savunucuları hakkında Almanya'dan bir sert açıklama daha geldi.

Önceki gün Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaşananları kınamış ve Alman vatandaşı Peter Steudtner'in serbest bırakılmasını istemişti.

Reuters’ın acil koduyla geçtiği haberde ise Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Türkiye’ye Steudtner’in derhal serbest bırakılması için talepte bulunduğu kaydedildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Steudtner’in terörizmle ilişkilendirilmesi hakkında ise “absürt” yorumunu yaptı. Yapılan açıklamada, “Almanya Hükümeti Peter Steudtner’in ve diğer insan hakları savunucularının tutuklanmasını kınıyor. Onun hiç gecikmeden serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Peter Steudtner gibi bir insan hakları ve demokrasi savunucusunun bu iddialara maruz kalması absürt. Uluslararası Af Örgütü ve diğer STK’lar Türkiye’de çoksesliliğin, demokrasinin ve insan haklarına saygının oluşması için çok önemli rol üstleniyor” ifadesi yer aldı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi’ni çağırırken, Alman Dışişleri Bakanı Gabriel’in tatilini yarıda kestiği kaydedildi.



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