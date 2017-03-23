Alman hükümeti Türkiye’ye tank savuma sistemleri satılmasını yasaklıyor

Alman hükümetinin, savunma şirketi Rheinmetall'in Türkiye'ye malzeme satmasını yasakladığı açıklandı. Haber, Almanya'nın önceki gün Türkiye'ye hafif silah ihracatını da durdurduğu haberinin basına yansıması ardından geldi.

Rheinmetall CEO’su Armin Papperger bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, “Alman hükümeti halen bazı ihracat sözleşmelerimize onay vermiyor” dedi.

Reuters’ın haberine göre Papperger, Türkiye’nin İslam Devleti militanlarıyla mücadelede 10 adet Leopard savaş tankının tahrip olmasının ardından, elindeki bu tanklar için savunma sistemleri almak istediğini ve Rheinmetall’in bu sözleşme ile ilgili olarak Türkiye ile temaslarını sürdürdüğünü söyledi.

ETHEM SANCAK’IN ORTAĞI

Rheinmetall şirketi yakın zaman önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla tanınan Etem Sancak ile savunma sanayi projeleri için ortaklık kurmuştu.

SİLAH SATIŞINI DA REDDETTİ

Alman basınında önceki gün çıkan haberlerde Alman hükümetinin NATO müttefiki Türkiye’ye silah ihracatını onlarca kez onaylamayı reddettiğini yazmıştı.

2016 yılı başından beri ambargo koyan Almanya’nın hafif silahlar, cephanelik ve diğer silahlanma malzemelerine ilişkin Türkiye'den gelen başvuruların geri çevrildiği belirtildi.

ALMAN CUMHURBAŞKANI İLK KONUŞMASINDA ERDOĞAN’A YÜKLENDİ

Almanya’nın yeni Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier dün yaptığı ilk konuşmasında çok sert ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Erdoğan'ı, ülkenin yıllardır edindiği kazanımları tehlikeye atmakla suçlayan Steinmeier, Nazi benzetmelerine sert tepki verdi.

Pazar günü Cumhurbaşkanlığı görevini devralan Steinmeier, Türkiye ile ilgili olarak, “On yıllardır elde edilen her şeyin yıkılışını endişe ile izliyoruz.” dedi. Durumu düzeltmek için atılacak adımların hoş karşılanacağını da belirten Steinmeier sözlerine şöyle devam etti: “Ancak ağza alınmayacak Nazi benzetmelerinin bitirin! Türkiye ile partnerlik yapmak isteyen insanlarla bağınızı koparmayın! Hukuka, medyanın ve gazetecilerin özgürlüğüne saygı duyun. Ve Deniz Yücel'i serbest bırakın”