Son dakika… Almanya Başbakanı Merkel’den flaş açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hollanda seçimlerinden Başbakan Mark Rutte'nin partisinin lider çıkmasını olumlu karşıladı.

Reuters’ın haberine göre; Merkel, “Hollanda bizim ortağımız, dostumuz ve komşumuz. Bu yüzden yüksek katılımın Avrupa yanlısı bir sonuç doğurmasından mutluyum” dedi.

Demografi konulu bir konferansta konuşan Merkel, “Hollanda’nın Türkiye’den gelen ve bütünüyle kabul edilemez suçlamalara ve kınamalarına müsamaha göstermek zorunda kalmasından birkaç gün sonra… Demokrasi için iyi bir gün” şeklinde konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Hollanda’daki seçimlerin sonucundan memnuniyet duyduğunu söyledi.

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Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, seçim zaferinden dolayı Rutte’yi kutladı. Juncker, sonuçların göç karşıtı AB muhaliflerini üzdüğünü ve birçok insan için ise ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström de konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Sonuçlar Hollanda halkının popülizmi tercih etmediğini gösteriyor” dedi.

İŞTE HOLLANDA’DAN GELEN SONUÇLAR

Hollanda’da seçimlere yüzde 81 oranında katılım gerçekleşmiş ve son 30 yılın rekoru kırılmıştı.

ANP haber ajansının verilerine göre; oyların yüzde 95’i sayıldı. Başbakan Rutte’nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi, Parlamento’daki 150 sandalyeden 33’ünü kazandı. Rutte, 2012 seçimlerinde 41 vekil çıkarmıştı.

Irkçı lider Geert Wilders’in Özgürlük Partisi ise ikinci parti olarak, 20 sandalye kazandı. Wilders’in partisi 2012 seçimlerinde Parlamento’ya 15 vekil sokabilmişti.

Kesin olmayan sonuçlara göre; Hıristiyan Demokratlar ve liberaller ise Parlamento’da 19’ar vekille temsil edilecek.

Seçimlerde oyunu en çok artıran parti ise YeşilSol oldu. 2012 seçimlerinde 4 vekil çıkaran partinin temsilci sayısı 14’e yükseldi.

En büyük darbeyi ise Rutte’nin koalisyon ortağı İşçi Partisi yedi. “Tarihi yenilgi” olarak nitelendirilecek sonuçlara göre; İşçi Partisi, 38 vekilden 9 vekile geriledi.