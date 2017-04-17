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Son dakika… Almanya Başbakanı Merkel’den flaş referandum açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, anayasa değişikliği referandumunun ardından 'saygılı diyalog' çağrısı yaptı.

Sozcu.com.tr
12:0017 Nisan 2017
Dünya
Son dakika… Almanya Başbakanı Merkel’den flaş referandum açıklaması
Almanya Başbakanı Angela Merkel, anayasa değişikliği referandumunun ardından 'saygılı diyalog' çağrısı yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’le birlikte bir açıklama yapan Merkel, “Alman hükümeti, bu çetin kampanya sürecinin ardından, Türk hükümetinden ülkedeki tüm siyasi partiler ve sosyal güçlerle saygılı bir diyalog arayışında olmasını bekliyor” ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu eski Başkanı ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi Başkanı Martin Schulz da ilk değerlendirmesinde “Sonuçlar, Erdoğan’ın Türkiye olmadığını gösterdi” demişti.

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Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel dün ilk açıklamasında sükûnet çağrısı yapmıştı. Gabriel, “Beklendiği gibi çok yakın bir sonuç olacak gibi gözüküyor. En sonunda Türk halkının oyları belli olacak, serin kanlılığımızı koruma ve akılcı davranma çağrısında bulunuyoruz” ifadesini kullanmıştı.

Berlin Yönetimi’nin Türk bakanlara Almanya’da miting yapma izni vermemesi nedeniyle Türkiye ile Almanya ilişkileri kopma noktasına gelmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Berlin Yönetimi’ni “Nazi uygulamalarına başvurmakla” suçlamıştı.

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Son güncelleme: 12:1117.04.2017
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