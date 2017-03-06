Son dakika… Almanya’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o benzetmesine çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yönelttiği "Nazi" suçlamasına Alman siyasiler sert tepki göstererek özür talep etti. Başbakanlık açıklamasında Erdoğan'ın sözlerinin "hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği" vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türk bakanların referandum etkinliklerinin iptali ile ilgili olarak Almanya’ya yaptığı Nazi benzetmesi Alman siyasetinde sert tepkilere yol açtı. Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmeier, Almanya’ya yönelik “Nazi” benzetmesinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirterek, “Alman hükümeti Türk yetkililerle sürekli temas halinde. Son günlerde yaşananlarla ilgili sorunlar ve ne anlama geldiğinin Ankara’da da fark edilip anlaşılmasını sağlayacağız” açıklaması yaptı.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre; Altmeier, Alman Birinci Televizyonu ARD’ye yaptığı açıklamada Türk bakanların referandum etkinliklerinin yasaklanması çağrılarına karşı çıkarak, “Ancak bu etkinliklerin yürürlükteki hukuk ve yasalara uygun bir şekilde yapılması, etkinlikler hakkında bildirimde bulunulması ve incelenmesi gerekiyor” dedi.

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Adalet Bakanı Heiko Maas ise Erdoğan’ın sözleri için ‘rezilce ve kabul edilemez’ açıklaması yaptı. Alman Birinci Televizyonu ARD’de Anne Will moderatörlüğündeki tartışma programına katılan Maas, konunun artık Almanya’daki referandum etkinlikleri olmadığını, Erdoğan’ın amacının kışkırtma olduğunu belirterek, “Kışkırtmalara gelmemek için dikkatli olmamız lazım” dedi.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN KESİLMESİ…

Diplomatik ilişkilerin kesilmesine kadar gidecek bir gerilimi kimsenin isteyemeyeceğini belirten Maas, bu nedenle Almanya’da Türk hükümet yetkililerinin etkinliklerine genel yasak getirilmesi taleplerine karşı olduğunu söyledi. Adalet Bakanı, “Bu tür bir etkinliği yasaklamak için Alman hükümetinin Erdoğan ya da Türk hükümet yetkililerine yönelik ülkeye giriş yasağı getirmesi gerekir. İnanıyorum ki, Erdoğan’ın istediği de tam olarak bu” diye konuştu.

Maas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, Türkiye’de hukuk devletinin durumu ile ilgili uyarılarını açık bir şekilde sürdüreceklerini, çarpıtmaları kabul etmeyeceklerini belirterek, “Ancak sadece diyalog yoluyla bir şey elde edebiliriz” dedi.