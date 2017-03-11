Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Almanya’dan PKK sembollerine yasak

Almanya, aralarında PKK'nın Suriye uzantısı olan, ABD destekli YPG'nin bayrağı ve Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının da bulunduğu 33 sembolün ülkede kullanılmasını yasakladı.
Sozcu.com.tr
12:0911 Mart 2017
Dünya
Son dakika… Almanya’dan PKK sembollerine yasak
Almanya, aralarında PKK'nın Suriye uzantısı olan, ABD destekli YPG'nin bayrağı ve Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının da bulunduğu 33 sembolün ülkede kullanılmasını yasakladı.

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın, terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları ile YPG’nin de dahil olduğu terör örgütü PKK’ya yakın grupların bayrak ve flamalarının yasakladığı belirtildi.

Russia Today’de yer alan habere göre, yasak Federal İçişleri Bakanlığı'nın 2 Mart'ta güvenlik birimleri ve eyaletlere gönderdiği beş sayfalık yazıda yer aldığına yer verildi.

Haberde, bakanlık yazısında sarı-yeşil fon üzerindeki Abdullah Öcalan fotoğraflarının Almanya'da yasaklı olan “örgüte desteği artırma potansiyeline” dikkat çekilirken, yasaklı sembol ve logoların da listesi bulunuyor.

PKK, Almanya'da 22 Kasım 1993 tarihinden beri “terör örgütü” olarak kabul ediliyor.

Son güncelleme: 12:1111.03.2017
İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar