Son dakika… Almanya’dan Türkiye hakkında flaş karar

Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerilimde yeni perde! Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü, Berlin Yönetimi'nin Türkiye'den gelen tüm silah projesi başvurularının yeniden gözden geçirileceğini söyledi.

Reuters’ın haberine göre; Alman sözcü ayrıntıya girmeden “Tüm başvuruları gözden geçiriyoruz” dedi.

Türkiye'de biri Alman vatandaşı altı insan hakları aktivistinin Büyükada'da gözaltına alınıp tutuklanması sonrasında Almanya ile Türkiye arasındaki kriz tırmanmaya devam ediyor.

Bild gazetesi hükümet kaynaklarına dayandırarak, Alman hükümeti NATO müttefiki Türkiye ile savunma projelerini askıya aldığını yazmıştı.

Kararın devam eden ve gelecekte planlanan projeleri içerdiği bildirildi. Haberde iki NATO müttefiki arasındaki gerginliğin tırmanmasının Alman tarafının kararında etkili olduğu ifade edildi.