Son dakika… Almanya’nın iki yüzlülüğü aleni bir şekilde ortada!

Ankara-Berlin hattında yaşanan gerilim sürerken, Almanya’nın iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) Salı günü kamuoyuna açıklanan 2016 yılı raporunda Türkiye'yi ilgilendiren ilginç bilgiler yer aldı. BfV'nin değerlendirmeleri, Berlin Yönetimi'nin ikiyüzlülüğünü de net bir şekilde ortaya koydu.

* Almancada ‘heuchelei’ sözcüğü ikiyüzlülük anlamına geliyor.

Raporda Almanya'daki 14 bin üyesi ile en büyük yabancı aşırı hareket olarak nitelendirilen PKK'nın son 10 yılda Almanya'daki bağışlardan topladığı gelirlerini iki kat artırdığı bilgisine yer verildi.

BfV, terör örgütünün sadece Eylül 2015 ile 2016 yılının başı arasında yapılan kampanya sırasında 13 milyon euro’dan fazla bağış toplayabildiğine de dikkat çekti.

Alman İç İstihbarat Teşkilatı’nın bu raporu, iki ülke ilişkilerinin çok kötü seyrettiği bir dönemde yayınlandı.

Berlin’in G20 için Hamburg'a gidecek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın zirve dışında bir yan etkinlikte Türklere seslenmesine izin vermemesi iki ülke arasında yaşanan gerilimi daha da artırmıştı.

Bunun üzerine Ankara Yönetimi’nden “Cumhurbaşkanı Erdoğan'a izin vermiyorlar ama PKK'nın gösterilerine göz yumuyorlar” yönünde bir dizi tepki açıklaması gelmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE’Yİ HAKLI GÖRÜYOR AMA…

Bu bağlamda Almanya hükümetinden Türkiye’nin tepkisinin haklılığını kabul eden bir değerlendirme geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, “Türkiye'nin bizi PKK'nın propaganda eylemlerine izin vermememiz konusunda uyarmasının haklı olduğunu düşünüyorum” demişti.

PKK'nın 1990'lı yıllardan bu yana Almanya'da terör örgütü olarak görüldüğünü ve yasaklı olduğunu belirten Gabriel, “PKK sadece Türkiye'de yaptıklarından dolayı değil, Almanya'daki koruma şantajları, uyuşturucu ve silah ticareti nedeniyle yasaklı” ifadelerini kullanmıştı.

Alman İç İstihbarat Teşkilatı’nın raporu, terör örgütü PKK’nın bu ülkede çok rahat hareket ettiğini bir kez daha gözler önüne sererken, aynı zamanda Sigmar Gabriel’in de Türkiye’yi PKK bağlamındaki eleştirileri konusunda destekler nitelikte beyanları akıllara şu soruyu getirdi:

“BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU…”