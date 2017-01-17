Son dakika… Almanya’nın merakla beklediği karar açıklandı

Almanya'da Anayasa Mahkemesi, aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD) kapatılmasına ilişkin davada kararını verdi.

Mahkeme, Neo-Nazi düşüncelere sahip olmakla suçlanan partinin Alman anayasasına karşı “düşmanca” tutum takındığı yönünde karar verdi.

Fakat Yüksek Mahkeme, NPD’nin “Alman demokrasisini ortadan kaldırma potansiyeli” taşımadığını belirterek, kapatma talebini reddetti.

Yargıç Andreas Vosskuhle, “NPD, anayasaya karşı amaçlar peşinde koşuyor fakat şimdilik tutumlarının başarıyla sonuçlanacağına dair yeterli miktarda kanıt yok” dedi.

AİHM’İN REFAH PARTİSİ KARARI GÜNDEME GELDİ

Almanya’daki NPD davasında belirleyici rolü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2003 yılında Türkiye’den Refah Partisi’nin kapatılması konusunda verdiği karar oynaması bekleniyordu.

AİHM, Refah Partisi kararında bir partinin sadece “devlet için somut bir tehdit oluşturması” ve “kapatılması yönünde acil bir toplumsal ihtiyacın bulunması” durumunda yasaklanabileceğine dikkat çekmişti.

Mahkeme, “Refah Partisi’nin uygulamalarının Türk demokrasisinin temellerini tehdit ettiğine ve iktidarı ele geçirme yönünde gerçek bir şansı bulunduğuna, bu nedenle Türk Anayasa Mahkemesi’nin kapatma kararında haklı olduğuna'”hükmetmişti.

Alman medyasına yansıyan haberlere göre; NPD’yi kapatma girişimleri ilk olarak 2003 yılında başladı. Fakat yargıçlar, Alman güvenlik güçlerinin partiye sızdığı yönündeki ifşaatların ardından davayı reddetmişti.

O dönemde yargıçlar, “parti kararlarının istihbarat elemanları mı yoksa parti üyeleri mi tarafından verildiğinin net olmadığını” ifade etmişti.

İLK GİRİŞİMDEN SONUÇ ALINAMAYINCA…

İlk girişimden sonuç alınamaması üzerine eyaletler, 2012 yılında yeni bir girişimde bulunma kararı almış, 2013 yılı aralık ayında Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu.

Alman federal hükümeti ve Eyalet Temsilciler Meclisi, bir önceki davadan farklı olarak bu sefer dava başvurusuna dahil olmamıştı.

NPD de, ‘resmi makamlar tarafından anayasaya aykırı bir parti olarak gösterilip ayrımcılığa maruz kaldığı’ gerekçesiyle 2016 ekim ayında AİHM’e yaptığı başvurudan sonuç alamamıştı.

AİHM yargıçları, şikayetin görünür bir gerekçesinin bulunmadığına işaret ederek başvuruyu geri çevirmişti.