Son dakika… Almanya’nın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

Federal Seçiciler Kurulu Almanya’nın yeni cumhurbaşkanını seçti. Toplam beş adayın yarıştığı seçimlerin galibi eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier oldu.

Federal Seçiciler Kurulu Almanya’nın yeni cumhurbaşkanını seçti. Toplam beş adayın yarıştığı seçimlerin galibi eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier oldu.

Federal Seçiciler Kurulu yeni cumhurbaşkanını seçmek için bugün toplandı. Bin 260 kişiden oluşan Federal Seçiciler Kurulu Berlin’de Federal Meclis binasında bir araya geldi.

Seçimlerde toplam beş aday yarışıyordu. Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti’nin ortak adayı, eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’ın seçilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

Bütün siyasi partilerin temsilcileri seçim öncesinde St. Hedwig Katedrali’nde düzenlenen ekümenik ayinde bir araya geldi. Ayine Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Başbakan Angela Merkel ve kabine üyeleri de katıldı.

STEINMEIER: Önemli olan geleceği şekillendirmek

Steinmeier Sosyal Demokrat Parti grubunun (SPD) cumhurbaşkanlığı seçimi öncesindeki oturumunda yaptığı açıklamada, “Kendimi görevin zor olmasına ve etrafımızı saran kriz ve çatışmalardan uzak duramayabileceğimiz bir duruma hazırlıyorum. Ancak önemli olan güvensizlik ortamında kaybolmayıp, geleceği şekillendirmek” diye konuştu.

TÜRKİYE’Yİ EN İYİ BiLEN ALMAN SİYASETÇİ

Almanya’nın yeni seçilen cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye’ye en hakim Alman siyasetçilerin başında geliyor.

Almanya'nın son yıllarda izlediği aktif dış politikanın mimarlarından olan Steinmeier, Türkiye'ye yönelik olumlu bakışıyla Ankara ile yakın diyaloğu savunmasıyla tanınıyor.

Steinmeier, Alman hükümetinde Türkiye dosyasına en fazla hâkim olan isim. Sosyal Demokrat Partili politikacı hem Türk göçmenlere yönelik tutumu hem de son 20 yılda Türk-Alman ilişkileri ile Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerine sağladığı olumlu katkılarıyla biliniyor.

Ancak Steinmeier Türkiye’de son yıllarda demokrasi ve insan hakları alanında yaşanan gerilemelerin yol açtığı büyük hayal kırıklıklarını artık gizlemiyor.

Yeni dönemde Steinmeier’in rolü

Türk-Alman ilişkilerinde zorlu bir süreçten geçilirken Steinmeier'in cumhurbaşkanlığı döneminde de uluslararası anlaşmazlıkların giderilmesi, ikili ilişkilerde karşılıklı güven ve diyaloğun güçlendirilmesi konularında, uzun yıllara dayanan diplomasi tecrübesini kullanması bekleniyor.

Önceki Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un demokrasi ve insan hakları konularında Türkiye'ye yönelik eleştirileri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert tepkisine yol açmış, iki devletin zirveleri arasında uzun süre gerginlik hâkim olmuştu.