Son dakika… Amerikalıların vergileri Türkiye’deki darbe girişiminde kullanıldı

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile ilgili bir belgesel hazırlayan Amerikalı yapımcı Mark Hall, Amerika'nın Sesi'ne özel mülakat verdi. Hall'a göre; Gülen okulları üzerinden Amerika'daki insanların ödediği vergilerin Türkiye'deki darbe girişiminde kullanıldığına dair şüphe yok.

“Killing Ed” adlı belgeseli hazırlamaya Texas’ta tanık olduğu olaylar üzerine karar verdiğini anlatan Hall, “Gülen Hareketi'nde yaşanan olaylar, bana göre yasadışıydı, yasaları görmezden geldiklerini düşündüm. Benim kabul etmeyeceğim şeyler yapıyorlardı” dedi.

FETÖ’yle ilk karşılaşmasının Texas’ta kâr amacı gütmeyen bir kurumun yönetimine üyeyken olduğunu söyleyen Hall, “Gördüklerim o kadar kötüydü ki, grubun çok garip olduğunu düşündüm. Bu konuyla ilgili New York'taki bir gazeteden muhabir benimle iletişime geçtiğinde bu insanların charter okullar yönettiklerini öğrendim. Bu durum beni ve ekibimi Amerika'da insanların verdikleri vergilerle fonlanan bu okulların nasıl büyüdükleri konusuna eğilmeye itti. Üstelik bu paraların çoğunun Gülen okullarında eğitime değil, Gülen'in siyasi amaçlarına hizmet etmek için kullanıldığını gördük. Yani Gülen hareketinin siyasi amaçları Amerikan vatandaşlarının vergileriyle finanse ediliyor” dedi.

2014’TE 729 MİLYON DOLAR KAZANDILAR

Şimdiki Washington Yönetimi’nin özel okulların büyümesini desteklediğini ifade eden Hall, bu uygulamanın Gülen’in çıkararına hizmet edeceğini düşünüyor:

“Daha fazla okul açıp daha fazla para alıp, sonra o paraları geçen yılki darbe ve benzeri şeyler için kullanmak bu insanlar için daha kolay olacak. Burada Amerika'daki insanların ödediği vergilerin Türkiye'deki darbe girişiminde kullanıldığından hiçbir şüphem yok.”

Hall, FETÖ’yü ABD ve Amerikan eğitim sistemi için tehlike olarak gördüğünü de sözlerine ekledi:

“Buradaki okulları kendi amaçları için kullanıyorlar. Örneğin siyasetçilerle tanışmak için kullanıyorlar, siyasileri okullara davet ediyorlar. Bu kişileri Türkiye hakkında kendi yorumlarıyla besliyorlar. Açıkçası buradaki okullar, Türkiye'nin içinde kurdukları paralel toplum gibi. Okullar sistemin küçük bir örneği durumunda. Elbette ki bu işten çok büyük paralar elde ediyorlar. Sadece 2014 yılında vergi gelirlerinden 729 milyon dolar kazandılar.”