Son dakika… Ankara Alman vekillere yine izin vermedi

Almanya ile Türkiye arasında büyük krize sebep olan İncirlik Üssü'nün ardından Ankara'nın Alman vekillerin Konya'daki askerleri ziyaretine izin verilmediği açıklandı.

Haber ajansı Reuters’ın son dakika olarak geçtiği habere göre, Alman vekillere Konya’daki NATO Üssü’ne giriş izni verilmedi. Almanya’nın saygın dergilerinden Der Spiegel de iddiayı doğruladı.

Son dönemde gerilen Ankara-Berlin ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz aylarda İncirlik Üssü’ndeki Alman askerleri ziyaret etmek isteyen Alman vekillerin ziyaretine izin verilmemesinin ardından gerilen ilişkiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta gerçekleşen G20 Zirvesi sırasında ülkede yaşayan Türklerle görüşmesinin “uygun olmayacağını açıklamış” ve ilişkiler tekrar gerilmişti.

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Bu gelişmelerin ardından İncirlik Üssü’nden tahliye edilen Alman askerleri Ürdün’e taşınırken, bugün sıcak bir gelişme daha yaşandı. Spiegel dergisi 17 Temmuz’da planlanan ziyarete izin verilmediğini yazarken, bu kararı almanın sebebi olarak Almanya-Türkiye arasındaki ilişkinin gerginliğinin gösterildiği kaydedildi. Berlin’in Brüksel’de NATO’ya Türkiye’yi şikayet ettiğini yazan Spiegel, kaynaklardan aldığı bilgilere dayandırarak bu ziyaretin Temmuz en geç Eylül ayında gerçekleşeceğini yazdı.

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Habere göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı ziyarette bulunacak milletvekillerini telefonla bilgilendirdi. Almanya’nın iptal nedeniyle NATO nezdinde bir şikayette bulunduğu bildirildi. Yeni bir ziyaret tarihinin ise verilmediği kaydedildi.

Alman Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich, dpa’ya yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, Türkiye’nin ikili ilişkilerin şu anki durumu ışığında ziyaretin ertelenmesini istediğini söyledi.