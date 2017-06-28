Son dakika… Ankara-Berlin hattında ilişkileri daha da gerecek gelişme

Alman Die Welt gazetesi, Alman milletvekillerinin federal polis tarafından Türk istihbaratına karşı uyarıldığını yazdı.

Reuters’ın aktardığı habere göre; Alman Kriminal Polisi, son haftalarda bazı milletvekilleriyle ‘güvenlik görüşmeleri’ gerçekleştirdi.

Görüşmede Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) muhtemel izleme faaliyetleri ve Türk milliyetçilerden kaynaklı olası tehlikelerin ele alındığı ifade edildi.

Die Welt gazetesinde bugün yer alan haberde, MİT’in Alman siyasetçiler hakkında bilgi topladığını ve özellikle içişleri, dışişleri ve savunma alanlarına uzman politikacılar izlediğini yazdı.

Reuters son gelişmelerin zaten gergin olan Türkiye-Almanya ilişkilerini olumsuz yönde etkileyeceğini yazdı.

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KORUMALAR ÜZERİNDEN GERİLİM

İki ülke arasındaki son gerilim ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın korumaları üzerinden yaşanıyor.

Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mayıs ayındaki ABD ziyareti sırasında protestocularla kavga eden korumalarının 7-8 Temmuz’da Hamburg’da yapılacak G20 Zirvesi’ne gelmelerini istemiyor.

Welt am Sonntag gazetesi Alman Dışişleri Bakanlığı’nın ABD makamları tarafından haklarında yakalama kararı olan bu kişilerin Almanya’ya gelmemesi gerektiğini Türk tarafına net bir şekilde ilettiğini bildirdiğini yazmıştı.