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Son dakika… Ankara-Tahran arasında gerilim tırmanıyor

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin'in Pazartesi günü İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı öne sürüldü.
Sozcu.com.tr
08:0221 Şubat 2017
Dünya
Son dakika… Ankara-Tahran arasında gerilim tırmanıyor
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin'in Pazartesi günü İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı öne sürüldü.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Büyükelçi’nin Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmasının nedeni Türk makamlarının son günlerde sarf ettiği sözler.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Bahreyn temasları sırasında İran’ın, Irak ve Suriye’de “Pers milliyetçiliği” politikası izlediğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Münih’te “İran Suriye ve Irak’ı Şii yapmak istiyor” demişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi Pazartesi günü İran’a yönelik Türkiye’den yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Kasımi, “Türkiye konusunda sabırlı davranıyoruz; ancak, sabrımızın da bir sınırı var” dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan ardından “İran’ın kendisine yönelik eleştirileri dile getiren ülkeleri itham etmek yerine, yapıcı adımlar atması ve bölgesel politikalarını gözden geçirmesi beklenir” açıklaması gelmişti.

Son güncelleme: 08:1021.02.2017
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