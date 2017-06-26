Son dakika… Anonymous’tan dünyayı terdirgin edecek açıklama!

Hacker topluluğu Anonymous, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Dünya dışı yaşamanın varlığını açıklamak üzere olduğunu öne sürdü.

Hack topluluğuyla bağlantılı bir YouTube hesabı, iddianın dillendirildiği bir video yayınladı.

Videoda NASA sözcülerinden Profesör Thomas Zurbuchen’in Nisan ayında yapılan ABD Bilim, Uzay ve Teknoloji Komitesi toplantısında söz alarak, Dünya dışı yaşamın varlığını ilan ettiği öne sürüldü.

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre; Zurbuchen videoda şunları da ifade ediyor:

“Medeniyetimiz, evrende uzaylıların varlığını keşfetmek üzere. Spesifik olarak uzaylı yaşamını araştıran tüm farklı aktivite ve misyonlar hesaba katıldığında, tarihteki en kapsamlı ve emsalsiz keşiflerden birini yapmanın eşiğindeyiz.”