Son dakika… Aşk Adası’nda seks baskısı! Her yerde kondomlar var

İngiltere merkezli ITV televizyonunda yayınlanan 'Biri Bizi Gözetliyor' tarzı evlilik programında kadınların ekranda daha fazla görünmek için seks baskısına maruz tutulduğu öne sürüldü.

İngiliz The Independent gazetesinin haberine göre; yarışma yetkililerince yalanlanan bu iddia eski bir yarışmacıya ait.

Caroline Flack’in sunuculuğunu üstlendiği ‘Love Island’ adlı yarışmada, halk arasından seçilen 12 bekâr, bir adada bulunan villada çift olmak için hünerlerini sergiliyor.

Bugüne dek yarışmada iki çift seks yaparken görüntülenirken, The Mirror gazetesine konuşan eski bir yarışmacı, “Evdeki her yerde kondomlar var ve kızların çoğu kendilerini seks yapmak için katlanılmaz bir baskı altında hissediyor” dedi.

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Kondomların gizli bir şekilde konulmuş gibi görünmediğini anlatan yarışmacı, “Açık açık ortada duruyor. Bazı kızların bundan çıkardığı mesaj açık; sizin seks yapmanızı istiyoruz” şeklinde konuştu.

ITV kanalının sözcüsü iddiayı yalanlarken, “adadakiler birbirleriyle yakınlaşmaları için baskı altına alınmıyor” dedi.

Ancak söz konusu baskı yapımcılardan değil de yarışma sonrasında gelebilecek tekliflerden de kaynaklanıyor olabilir.

Programdan bir kişi, “Birçoğuna kârlı marka sözleşmeleri, kitap anlaşmaları ve moda reklâmları teklif ediliyor. Kazanç potansiyelleri sınırsız” dedi.

Son sezon başlamadan önce sunucu Caroline Flack, “Daha fazla seks yapabilirler mi? Her zaman daha çok seks olabilir fakat biz seksi sadece hikâyeyle bağlantılıysa gösteriyoruz” demişti.

Söz konusu yarışma birçok skandalla gündeme geldi. Dom Lever ve Jess Shears yarışmada seks yapan çiftlerden biri. Marcel Somerville ve Gabby Allen de ekranda yakınlaşanlardan.

Öte yandan Britanya Güzelik Kraliçesi Zara Holland, geçen yıl yarışmada seks yaptığı için tacından olmuştu.