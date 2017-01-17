Son dakika… Avrupa Beyaz Saray’a çıkmaya hazırlanan Trump’a karşı cephe oluşturuyor

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, göçmen politikaları nedeniyle Almanya Başbakanı Angela Merkel'i eleştiren seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'a yüklendi.

BBC’nin haberine göre; Hollande, Trump’ın adını anmadan “Avrupa’nın ne yapacağına dair dışarıdan gelen tavsiyelere ihtiyacı olmadığını” söyledi.

Hollande, ABD’nin Fransa Büyükelçisi Jane Hartley’e ülkesinin en büyük ‘onur ödülü’nü takdim etmeden önce yaptığı açıklamada, “Avrupa, transatlantik işbirliğini sürdürecek. Avrupa’nın ne yapacağına dair dışarıdan tavsiyelere ihtiyacı yok” diye konuştu.

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Görevi bırakmaya hazırlanan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de Trump’ın Merkel yorumuna ilişkin “sorgular nitelikte” bir beyan verdi.

CNN’e konuşan Kerry, “Açıkçası seçilmiş bir ABD Başkanı’nın doğrudan bir şekilde başkaca ülkelerin iç politikasına girmesinin uygunsuz olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kerry, Trump’ın 20 Ocak’ta 45’inci ABD Başkanı olarak koltuğu Barack Obama’dan devraldıktan sonra bu konuda görüş vermesinin yerinde olacağını çünkü Cuma günü itibarıyla ilişkilerden sorumlu olacağını ifade etti.

ALMANYA’DAN ÇOK SERT YANIT

Almanya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel da mülteci krizi konusunda Alman Başbakanı Merkel’i eleştiren Trump’a sert çıkarak, göç krizinin Amerikan politikalarından kaynaklandığını söyledi. Gabriel, mülteci sorununun “Akdeniz ve Orta Doğu’da hatalı ve müdahaleci Amerikan politikalarının bir sonucu” vurguladı.

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Trump’a Almanya’dan bir diğer tepki de NATO’nun “kadük” kaldığı yönündeki sözlerine geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, bu tarz ifadelerin ittifak içerisinde kaygı yarattığını ve ABD savunma bakanlığına aday gösterilen James Mattis’in düşünceleriyle çeliştiğini ifade etti.

Trump, İngiliz The Times ve Alman Bild gazetesine verdiği mülakatta, Merkel’in bir milyon mülteciyi kabul etme kararını “feci bir hata” olarak nitelendirmişti. Cumhuriyetçi lider, ayrıca Avrupa Birliği’ni (AB) de “Almanya’nın bir aracı” olarak tanımladı.

Trump, açıklamalarında ayrıca, İngiltere’nin AB’den çıkma kararını “harika bir şey” olarak değerlendirdi ve başka ülkelerin de benzer adımlar atacağını öne sürdü.