Son dakika… Avrupa’dan flaş açıklama: Müzakereler…

16 Nisan Anayasa Referandumu'nun gayriresmi sonuçlarının açıklanmasıyla Avrupa'dan peş peşe açıklamalar geliyor.

İlk değerlendirme Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri’den geldi. Piri üst üste paylaştığı mesajlarda şu ifadelere yer verdi:

• Türkiye nüfusunun hemen hemen yarısı ‘hayır’ oyu verdi. Adaletli bir seçim kampanyası olduğunu hayal etsenize!

• Adil olmayan seçimlerde, cüzi bir çoğunluk ‘evet’ dedi. Böylesi radikal değişiklikler için çok küçük bir fark.

• Hem ‘evet’ hem de ‘hayır’ kazandığını savunuyor. Uluslararası seçim gözlemcilerinin #Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı raporu endişeyle bekleniyor.

PİRİ: MÜZAKERELER ASKIYA ALINIR AMA…

Öte yandan, Kati Piri kişisel internet sitesinde kaleme aldığı analizde, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile muhtemel ilişkilerini masaya yatırdı. “Bu Türkiye’deki tüm demokratlar için üzücü bir gün” diyen Piri’nin makalesinin dikkat çeken bölümü şöyle:

“Güçler ayrılığına saygı göstermeyen ve denge-kontrol mekanizması bulunmayan anayasaya sahip bir ülkenin AB’ye giremeyeceği çok açık. Paket değişmeden yürürlüğe girerse, bu, AB’ye katılım müzakerelerinin resmi olarak askıya alınmasına yol açacaktır.”

Piri, “Bugün çıkan sonuç, Avrupa değerlerinden büyük bir sapma anlamına geliyor. Erdoğan’ın otokratik tavrı Türk toplumunu derinden kutuplaştırdı ve ekonomiye zarar verdi. Avrupa liderlerine yönelik “nazi uygulamaları” yönündeki suçlamaları, Türkiye’nin siyasi bir ortak olarak güvenirliğinin ciddi bir şekilde altını oydu” yazdı.

Türkiye Raportörü’nün değerlendirmesi anayasa değişikliklerine ‘hayır’ diyenlere yönelik şu mesajla sona erdi: “Türkiye’de demokrasi ve temel insan hakları için savaşan herkes dayanışmaya devam edeceğim. Bugün çıkan sonuç gösteriyor ki Avrupa değerlerini paylaşan ve ülkeleri için farklı bir gelecek seçen milyonlarca Türk vatandaşı var. AB onlara kapıyı hiçbir zaman kapamayacaktır.”

AVRUPA KONSEYİ: BİR SONRAKİ ADIMA DİKKAT

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, anayasa referandumunda ‘evet’ sonucunun çıkmasının ardından Türkiye’nin lider kadrosunun bir sonraki adımları konusunda dikkatle düşünmeleri gerektiğini söyledi.

Jagland’ın yazılı açıklamasında, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan hukukun üstünlüğü ilkesine uygun bir şekilde, yargının bağımsızlığının sağlanması çok önemlidir. Türkiye’nin tam üyesi olduğu Avrupa Konseyi bu süreçte ülkeye destek vermeye hazırdır” denildi.

Avrupa Komisyonu ise Türkiye’ye mutabakat çağrısı yaptı. Reuters’ın aktardığı açıklamada, “Referandum sonucunun birbirine yakın olması ve anayasa düzenlemelerinin geniş kapsamlı muhtemel sonuçları göz önüne alındığında, Türkiye yetkililere uygulamada en geniş kapsamlı ulusal mutabakat arayışı çağrısında bulunuyoruz” ifadesi yer aldı.