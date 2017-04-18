Son dakika… Avrupa’dan Türkiye’ye çağrı

Avrupa Komisyonu Türkiye'ye, referandumdaki şaibelerle ilgili olarak "şeffaf bir soruşturma yürütülmesi" çağrısında bulundu.

16 Nisan referandumu sonrasındaki gelişmeleri değerlendiren Avrupa Komisyonu tarafından, “Türk yetkililerin bir sonraki adımlarını çok dikkatli atmaları ve referandum sonrasında mümkün olan en geniş ulusal mutabakatı aramaları çağrısında bulunuyoruz” açıklaması yapıldı.

Öte yandan açıklamada, YSK tarafından referandum başladıktan sonra yapılan son dakika değişikliğine ve uluslararası gözlemcilerin raporlarına atıfta bulunarak, “Türkiye’ye referandumdaki şaibelerle ilgili olarak şeffaf bir soruşturma yapma çağrısında bulunuyoruz” ifadesi kullanıldı.