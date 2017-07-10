Son dakika… Avusturya 15 Temmuz etkinliği için Zeybekci’ye izin vermedi

Avusturya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 15 Temmuz etkinliğine katılmasına izin vermedi.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ORF radyosuna yaptığı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz’un, Ekonomi Bakanı’nın ülkeye girişini yasakladığını teyit edebilirim” ifadesini kullandı.

Avusturyalı Sözcü, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yıldönümü etkinliğinin “çok büyük “olduğunu ve Bakan Zeybekci’nin ziyaretinin “Avusturya’daki kamu düzeni ve güvenliği için tehlike arz ettiğini” ifade etti.

Benzer bir hamle Hollanda’dan gelmişti. Cuma günü Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in 15 Temmuz anması için bu ülkede düzenlenecek törene katılmasının hoş karşılanmayacağı ifade edilmişti.

REFERANDUM ÖNCESİ DE KRİZ ÇIKMIŞTI

16 Nisan referandumundan önce de Avusturya ile Türkiye arasında miting krizi yaşanmıştı. Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 16 Nisan’daki referandum için bu ülkede etkinlikler yapmasını “hoş karşılamayacaklarını” söylemişti.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise Kurz’un açıklamasını “hoş karşılamayacaklarını” ifade etmişti. Kurtulmuş, bu açıklamaların “demokratik standartlarda kabul görecek bir şey olmadığını” belirtmişti.

Avusturya Başbakanı Christian Kern, 5 Mart günü AKP'nin referandum kampanyası için düzenlemek istediği miting ve toplantıların Avrupa genelinde yasaklanması gerektiğini savunmuştu. Bunu da Türkiye'de ‘Hukukun üstünlüğü ilkesinin zayıflaması'na bağlamıştı.

Kern, Türkiyeli bakanların 16 Nisan referandumu için Avusturya'da seçim kampanyası yapmak istemeleri durumunda bunu engellemeye çalışacağını söylemişti.