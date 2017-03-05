Son dakika… Avusturya Başbakanı’ndan AB’ye Türkiye’yle ilgili küstah çağrı!

Ankara ile Berlin arasında yaşanan krize Hollanda'nın ardından Avusturya da dahil oldu... Avusturya Başbakanı Christian Kern, Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunarak, Türkiye'den referandum kampanyası için gelecek politikalara Avrupa Birliği ölçeğinde bir yasak getirilmesini talep etti.

Ankara ile Berlin arasında yaşanan krize Hollanda'nın ardından Avusturya da dahil oldu... Avusturya Başbakanı Christian Kern, Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunarak, Türkiye'den referandum kampanyası için gelecek politikalara Avrupa Birliği ölçeğinde bir yasak getirilmesini talep etti.

Welt am Sonntag gazetesine mülakat veren Kern, anayasa değişikliklerinin Türkiye’de hukukun üstünlüğünü zayıflatacağını, güçler ayrılığını sınırlandıracağını ve Avrupa Birliği değerlerini ihlal edeceğini ifade etti.

AB’ye Türkiye ile üyelik görüşmelerini sonlandırma çağrısı da yapan Kern, Ankara’ya AB ile varılan mülteci anlaşması kapsamında 2020 yılına kadar yapılacak 4.5 milyar dolar yardımın iptal edilmesini istedi.

Reuters’ın haberine göre; Kern, AB üyeliği hayali olmadan Türkiye ile ilişkilerin yeniden şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin son yıllarda Avrupa’dan uzaklaştığını söyleyen Avusturya Başbakanı, “İnsan hakları ve demokratik değerler çiğnendi. Basın özgürlüğü yabancı bir sözcük haline geldi” dedi.

Kern, Die Welt’in Türkiye muhabiri Deniz Yücel ile birlikte çok sayıda gazetecinin tutuklu olmasına yönelik de eleştiriler getirdi ve Ankara’ya “tutuklu gazetecileri serbest bırakın” çağrısı yaptı.

Türkiye’nin aynı zamanda güvenlik, göç ve ekonomik işbirliği bağlamında önemli bir ortak olduğunu belirten Kern, Ankara’nın AB ile varılan göçmen anlaşmasının yükümlülüklerine uyduğunu da sözlerine ekledi.

TÜRKİYE-ALMANYA KRİZİ NASIL PATLAK VERDİ?

İmamlara casusluk suçlamasının ardından Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanması sonrası Ankara-Berlin ilişkilerinde gerilimli bir süreç başladı.

Yücel'in tutuklanmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Kemal Aydın'a konuya ilişkin Alman hükümetinin rahatsızlığı iletilmişti.

Bakan Bozdağ’ın Almanya programının iptal edilmesinin ardından ise Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

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Son olarak etkinlik iptallerinin yerel yönetiminlerin kararı olduğunu söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakan Binali Yıldırım’a telefon açtı.

Görüşmeye ilişkin konuşan Başbakan Yıldırım, “Planladığımızdan uzun bir görüşme oldu. Sonraki programlarımızda farklı bir yol izleyeceğiz. İki ülkenin dışişleri bakanları bir araya gelecek” dedi.

HOLLANDA DA TARTIŞMAYA GİRDİ

Tartışmaya önceki gün Hollanda Başbakanı Mark Rutte de katılmıştı. Rutter, Facebook hesabından yaptığı açıklamada Türk yetkililerin referandum için etkinlik düzenlenme planının olduğunu fakat bu konuda işbirliğine gitmeyeceklerini açıklamıştı. Rutte mesajında “Bunu kabul edilemez buluyoruz. Hollanda’nın kamusal alanları, başka ülkelerin siyasi kampanya alanı değil” yazdı.

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Rutte’nin bu açıklamalarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan tepki geldi. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“İşte Hollanda, o da demiş Bizim kamu alanımızda siz kampanya yapamazsınız. Ne demek yapamazsınız? Hani demokrasi, hani özgürlükler, hani ifade özgürlüğü, bize ders veriyorsunuz ya… Hani toplanma özgürlüğü. Bu mu sizin demokrasi anlayışınız. Hiç kusura bakmayın, hiçbiriniz bizi engelleyemezsiniz. İstediğimiz yere de gideriz, vatandaşlarımızla da buluşuruz, toplantımızı yaparız.”