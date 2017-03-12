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Son dakika… Azledilen Güney Kore Cumhurbaşkanı Saray’dan ayrıldı

Güney Kore'de Anayasa Mahkemesi kararıyla Cumhurbaşkanlığı'ndan azledilen Park Geun-hye'ın Saray'dan ayrıldığı bildirildi.
Sozcu.com.tr
13:1912 Mart 2017
Dünya
Son dakika… Azledilen Güney Kore Cumhurbaşkanı Saray’dan ayrıldı
Güney Kore'de Anayasa Mahkemesi kararıyla Cumhurbaşkanlığı'ndan azledilen Park Geun-hye'ın Saray'dan ayrıldığı bildirildi.

Mahkeme kararı hakkında hâlâ yorum yapmayan Park, başkent Seul’ün güneyindeki evine gitti.

Park, yakın dostu ve eski danışmanı Choi Soon-sil’in karıştığı bir yolsuzluk skandalındaki payı nedeniyle azledilmişti.

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Park’ın tutuklanmasını isteyen rakipleri ile destekçileri dün de başkentte gösteri düzenledi.

Anayasa Mahkemesi kararıyla dokunulmazlığını kaybeden Park, Choi’nin siyasi menfaat karşılığında şirketlerden para sızdırmasına müsaade ettiği yönündeki suçlamalar nedeniyle yargılanabilecek.

Park, Mavi Saray olarak anılan Cumhurbaşkanlığı Kompleksi’nden TSİ 13:00 sularında ayrıldı.

Son güncelleme: 13:2812.03.2017
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