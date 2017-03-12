Son dakika… Azledilen Güney Kore Cumhurbaşkanı Saray’dan ayrıldı

Mahkeme kararı hakkında hâlâ yorum yapmayan Park, başkent Seul’ün güneyindeki evine gitti.
Park, yakın dostu ve eski danışmanı Choi Soon-sil’in karıştığı bir yolsuzluk skandalındaki payı nedeniyle azledilmişti.
Park’ın tutuklanmasını isteyen rakipleri ile destekçileri dün de başkentte gösteri düzenledi.
Anayasa Mahkemesi kararıyla dokunulmazlığını kaybeden Park, Choi’nin siyasi menfaat karşılığında şirketlerden para sızdırmasına müsaade ettiği yönündeki suçlamalar nedeniyle yargılanabilecek.
Park, Mavi Saray olarak anılan Cumhurbaşkanlığı Kompleksi’nden TSİ 13:00 sularında ayrıldı.