Son dakika… BAE’de evlilik dışı ilişkiye giren çift tutuklandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) evlilik dışı ilişkiye giren çiftin başı büyük dertte...

Güney Afrikalı Emlyn Culverwell (29) ile Ukraynalı İrina Nohai (27) çifti, Nohai’nin karın ağrısı şikâyetiyle gittiği klinikte hamile olduğunun anlaşılmasının ardından tutuklandı.

BAE’de evlilik dışı ilişki yasadışı ve evlilik dışı ilişkiden mahkûm edilenler hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Çift 29 Ocak’ta tutuklandı, fakat olaya ilişkin ayrıntılar henüz ortaya çıkıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Culverwell ve Nohai, evlilik belgelerini ibraz edemeyince hastanede gözaltına alındı. İlk olarak Yas Polis Merkezi’ne götürülen çift, daha sonra El Vathba Hapishanesi’ne sevk edildi.

Yetkililer, çocuğun babasını, ne kadar süredir cinsel olarak birlikte olduklarını ve Nobai’nin HIV virüsü taşıyıp taşımadığını araştırdığı için çifte henüz bir suçlama yöneltilmedi.

Çiftin tutuklanmadan iki gün önce nişanlandığı da gelen bilgiler arasında… Beş yıldır bir su parkında cankurtaran olarak çalışan Culverwell’in Nohai ile 2014 ortalarından bu yana birlikte olduğu belirtildi.