Son dakika… Bakan duvara çişini yaparken görüntülendi

Büyük skandal... Hindistan'da Tarım Bakanı Radha Mohan Singh, duvara çişini yaparken görüntülendi. Koruma görevlileri diğer tarafa bakarken, Bakan Singh'i çişini yaparken yansıtan fotoğraf, rakip siyasi parti tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

İngiliz The Independent gazetesinin Hintçe yayın yapan News18 sitesinden aktardığı habere göre; söz konusu fotoğraf, Bakan Singh’in seçim bölgesi olan Champaran’a yaptığı bir ziyaret sırasında çekildi.

Radha Mohan Singh, yaptığı hareket, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Hindistan sokaklarını temizlemek için başlattığı ‘Swachh Bharat’ kampanyasıyla örtüşmediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

2014 yılında başlatılan kampanya, kırsal kesime 12 milyon tuvalet inşa ederek, tuvalet ihtiyacının sokakta giderilmesinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Independent haberi okurlarına duyururken, fotoğrafın orijinalliğini teyit edemediğini de vurguladı.