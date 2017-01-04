Bakan taciz mağduru kadınları suçlayınca…

Hindistan yeni yıl kutlamaları sırasında yaşanan taciz skandalıyla çalkalanıyor. Yetkililer, Bangalore eyaletinde yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatırken, Karnataka eyaletinin İçişleri Bakanı'nın konuya ilişkin skandal çıkışı ülkede infial yarattı.

Ülkenin güneybatısında bulunan Karnataka eyaletinin İçişleri Bakanı G. Parameshwara, taciz mağdurları Batılı tarzda giyindiği için bu tarz vakaların yaşandığını söyledi.

Al Jazeera’nin haberine göre; Parameshwara, “Batılıları taklit etmeye çalışıyorlar; sadece fikren değil kıyafetlerini bile. Bazı kızlar tacize uğruyor, böyle şeyler olur” dedi.

Merkezi hükümetin bakanlarından Kiren Rijiju, Parameshwara’nın iddiaları “sorumsuzluk” olarak nitelendirdi.

Ulusal Kandon Komisyonu Başkanı Lalitha Kumaramangalam ise, Parameshware’nın mağdurlardan özür dilemesi ve görevinden ayrılması gerektiğini söyledi.