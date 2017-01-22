Gambiya'nın eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh, kaybettiği halde 'Başkan' kalabilmek için direndiği seçimlerin ardından pes ederek, ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

‘Başkan’ kalabilmek için yapmadığını bırakmadı ama sonunda…

Gambiya'nın eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh, kaybettiği halde 'Başkan' kalabilmek için direndiği seçimlerin ardından pes ederek, ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

Yahya Jammeh, yenilgiyi kabul ettiğini bildiren televizyon konuşmasından sonra ülkeden ayrılarak, Ektavor Ginesi’ne gitti.

Batı Afrika Ekonomik Topluluğu’ndan (Ecowas) yapılan açıklamada, Jammeh’in bir uçağa binerek Gine’ye geçtiği, oradan da Ekvator Ginesi’ne sürgüne gideceği belirtildi.

Ecowas Başkanı Marcel de Souza, Barrow’a destek vermek için Gambiya’ya giren Batı Afrika ordusunun güvenliği tesis etmek için bir süre ülkede kalacağını açıkladı.

Yahya Jammeh, havalimanına geniş bir konvoyla ulaştı.

Jammeh, ordu bandosu tarafından çalınan tören müziğini duymak için küçük bir platformun üzerine çıktı ve kırmızı halıdan geçerek uçağın merdivenlerini tırmandı.

22 yıllık iktidarının ardından destekçileri hüzünlü anlar yaşarken, birçok Gambiyalı da diktatörlüğün sona ermesini görmenin mutluluğunu yaşıyor.

İLGİLİ HABER Başkanlığı kaybetmemek için seçim tanımayan o lider için çember daralıyor

Jammeh, askeri darbeyle iktidarı devraldığı 1994’ten geçen ay kaybettiği seçimlere dek ülkeyi yönetti.

2015'te Gambiya’yı bir İslam Cumhuriyeti’ne dönüştürdüğünü ilan eden Jammeh, geçen ay gerçekleştirilen seçimlerde emlak komisyoncusu rakibi Adama Barrow'a kaybetmişti.

Oyların 45.5’ini alan Barrow, yüzde 36.6 oy oranında kalan Jammeh'i geçerek Gambiya'nın yeni devlet başkanı olmuştu.

Jammeh, başta Barrow’un seçimi kazandığını kabul etmişti, ancak sonra pozisyonunu değiştirerek görevi bırakmayacağını söylemişti

Seçim sürecinde düzensizlikler olduğunu savunan Jammeh, “barış, kanun ve nizam” çağrısıyla olağanüstü hâl ilan etmişti.

İLGİLİ HABER Gambiya'da görevini devretmeyen Devlet Başkanı OHAL ilân etti

Gambiya Devlet Başkanı, seçim komisyonu tarafından yapılan hatalar nedeniyle, destekçilerinden bazılarının sandığa gitmediğini öne sürüyordu.

Seçim Komisyonu ise daha sonra yaptığı açıklamada, ilk yayınlanan sonuçlarda bazı hatalar olduğunu kabul etse de bunun sonucu değiştirmeyeceğini savunuyordu.

Jammeh, yeni seçimler yapılana kadar görevde kalacağını söylüyordu. Devlet Başkanlığı koltuğu, Jammeh için bir kalkandı. Zira bu pozisyonda kaldığı sürece görev süresince işlediği suçlar nedeniyle Gambiya’da yargılanamayacaktı.