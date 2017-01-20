Son dakika… Başkanlığı kaybetmemek için seçim tanımayan o lider için çember daralıyor

Batı Afrika Ekonomik Topluluğu (Ecowas), dün Devlet Başkanı yeminini eden Adama Barrow’a destek veriyor.
Uluslararası toplum da geçen ayki seçimleri kazanan Barrow’un meşruiyetini tanıyor.
Gine Devlet Başkanı Alpha Conde’nin bugün Yammeh ile son kez görüşeceği belirtildi.
Ecowas Komisyonu Başkanı Marcel Alain de Souza, Conde ile Yammeh arasında geçecek görüşmeden de sonuç alınamazsa, askeri operasyonun başlayacağını ifade etti.
Batı Afrika ülkelerinden oluşan Ecowas Bloğu’nun Jammeh’i güç kullanarak görevden alma yönündeki tehdidi, 15 üyeli Birleş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da destekleniyor. Ancak bir yandan da BMGK, siyasi çözümden yana ağırlık koyuyor.
Jammeh, askeri darbeyle iktidarı devraldığı 1994’ten bu yana ülkeyi yönetiyor. 2015'te Gambiya’yı bir İslam Cumhuriyeti’ne dönüştürdüğünü ilan eden Jammeh, geçen ay gerçekleştirilen seçimlerde emlak komisyoncusu rakibi Adama Barrow'a kaybetmişti.
Oyların 45.5’ini alan Barrow, yüzde 36.6 oy oranında kalan Jammeh'i geçerek Gambiya'nın yeni devlet başkanı olmuştu.
Güvenlik gerekçesiyle Senegal’de bulunan Barrow, askeri operasyon sonlanana kadar başkent Banjul’a dönmeyeceğini açıkladı.
Senegal’in başkenti Dakar’daki Gambiya Büyükelçiliği’nde yemin eden Barrow, ordu mensuplarına çağrıda bulunarak “kışlalarınızda kalın” dedi.
Jammeh, başta Barrow’un seçimi kazandığını kabul etmişti, ancak sonra pozisyonunu değiştirerek görevi bırakmayacağını söyledi.
Seçim sürecinde düzensizlikler olduğunu savunan Jammeh, “barış, kanun ve nizam” çağrısıyla olağanüstü hâl ilan etti.
Gambiya Devlet Başkanı, seçim komisyonu tarafından yapılan hatalar nedeniyle, destekçilerinden bazılarının sandığa gitmediğini öne sürüyor.
Seçim Komisyonu ise daha sonra yaptığı açıklamada, ilk yayınlanan sonuçlarda bazı hatalar olduğunu kabul etse de bunun sonucu değiştirmeyeceğini savundu.
Jammeh, yeni seçimler yapılana kadar görevde kalacağını söylüyor. Devlet Başkanlığı koltuğu, Jammeh için bir kalkan. Zira bu pozisyonda kaldığı sürece görev süresince işlediği suçlar nedeniyle Gambiya’da yargılanamayacak.
Öte yandan, şiddet olaylarının patlak vermesinden korkan en az 26 bin Gambiyalı, bu hafta içinde Senegal'e sığınma başvurusunda bulundu.