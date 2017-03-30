Başrollerini Robert Redford, Demi Moore ve Woody Harrelson'ın paylaştığı 1993 yapımı "Ahlaksız Teklif" filminden esinlenen Romanyalı bir genç kız, 2.3 milyon euro (yaklaşık 9 milyon lira) karşılığında bekâretini sattı.

Son dakika… Bekâretini 9 milyon liraya bir işadamına sattı

Başrollerini Robert Redford, Demi Moore ve Woody Harrelson'ın paylaştığı 1993 yapımı "Ahlaksız Teklif" filminden esinlenen Romanyalı bir genç kız, 2.3 milyon euro (yaklaşık 9 milyon lira) karşılığında bekâretini sattı.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; 18 yaşındaki Aleexandra Kefren, işlemi Almanya merkezli bir eskort sitesi üzerinden gerçekleştirdi.

Kefren’in ilk cinsel deneyimini adı açıklanmayan Hong Konglu bir iş adamıyla yaşayacağı belirtildi.

İngiltere’de yayınlanan gündüz kuşağı programı This Morning’e geçen Kasım ayında katılan Kefren, fikri henüz 15 yaşındayken “Ahlaksız Teklif” filminden aldığını söylemişti.

Programda fakir bir ülkede yaşadığını söyleyen Kefren, “İnternette araştırdım ve 3.5 milyon ve daha fazlasına kendilerini satışa çıkardıklarını gördüm. Aileme yardım etmek ve onlara bir ev almak istiyorum” dedi.

“Ahlaksız Teklif” filmi, bir dönem Türkiye’de izlenme rekorları kıran “Binbir Gece” dizisiyle benzerlik taşıyordu.