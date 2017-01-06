Son dakika… Berlin: Terörle mücadelede Türkiye’nin yanındayız

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, İzmir'de meydana gelen saldırı ile ilgili bir açıklama yaparak Almanya'nın terörle mücadelede Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, İzmir'de meydana gelen saldırı ile ilgili bir açıklama yaparak Almanya'nın terörle mücadelede Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi.

İzmir’de meydana gelen saldırı sonrası bir açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye’nin birkaç gün sonra yine bir saldırıya kurban verdiğine işaret ederek İzmir’den gelen haberler karşısında sarsıldığını belirtti. Steinmeier’in açıklaması, Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından paylaşıldı.

Açıklamasında “Türk güvenlik güçlerinin daha kötüsünü engellediğini” vurgulayan Steinmeier, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına da başsağlığı dileğinde bulundu.

Steinmeier yazılı açıklamasında, “Almanya İslamcı, etnik ya da ideolojik, hangi gerekçe ile olursa olsun fark etmez, terörle mücadelede Türkiye’nin yanında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından da bir açıklama yapıldı. Saldırıyı kınadıklarını belirten elçilik, Türk halkının yanında olduklarını ifade etti.