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Son dakika… Beyaz Saray’da şok ayrılık

Dünya çapında tartışma yaratan açıklamalarla kaos yaratan ABD Başkanı Donald Trump, iç siyasette de zor günler yaşıyor. Kurmaylarından birçok ismi değiştiren ya da istifaya zorlayan Trump'ın ulusal güvenlik danışman yardımcısı Dina Powell'ın gelecek yıl istifa edeceği açıklandı.

Sozcu.com.tr
21:378 Aralık 2017
Dünya
Son dakika… Beyaz Saray’da şok ayrılık
Dünya çapında tartışma yaratan açıklamalarla kaos yaratan ABD Başkanı Donald Trump, iç siyasette de zor günler yaşıyor. Kurmaylarından birçok ismi değiştiren ya da istifaya zorlayan Trump'ın ulusal güvenlik danışman yardımcısı Dina Powell'ın gelecek yıl istifa edeceği açıklandı.

Reuters’ın son dakika şeklinde geçtiği haber Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya dayandırıldı. Kudüs, Rusya ve Kuzey Kore ile gerilim yaşayarak bütün dünyayı birbirine katan ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlikten Sorumlu Danışman Yardımcısı Dina Powell’ın istifa edeceği duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre Powell’ın gelecek yılın ilk döneminde istifa edeceği belirtildi.

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