Son dakika… Bharara’dan flaş tweet: Erdoğan tarafından suçlanıyorum!

İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab hakkında iddianame hazırlayan New York eski Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yardım ettikleri iddiasıyla ABD'li 17 kişi hakkında inceleme başlatması haberlerini Twitter hesabından değerlendirdi.

Bharara, görevden alındıktan sonra açtığı yeni hesabından attığı tweet’te konuya ilişkin New York Times’da yer alan haberi paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:

“Putin tarafından yasaklandım ve şimdi Erdoğan tarafından suçlanıyorum. ‘Benzer’ demiyorum, ama Duterte de beni uyuşturucu trafiğinden yargılarsa bir şeylerin döndüğünü düşüneceğim.”

Banned by Putin & now accused by Erdogan. Not saying pattern, but if Duterte charges me w/drug trafficking, I’m gonna think something’s up. https://t.co/finZuqr5gt

