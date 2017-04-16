Son dakika… Bharara’dan flaş tweet: Erdoğan tarafından suçlanıyorum!

Bharara, görevden alındıktan sonra açtığı yeni hesabından attığı tweet’te konuya ilişkin New York Times’da yer alan haberi paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:
“Putin tarafından yasaklandım ve şimdi Erdoğan tarafından suçlanıyorum. ‘Benzer’ demiyorum, ama Duterte de beni uyuşturucu trafiğinden yargılarsa bir şeylerin döndüğünü düşüneceğim.”
Banned by Putin & now accused by Erdogan. Not saying pattern, but if Duterte charges me w/drug trafficking, I’m gonna think something’s up. https://t.co/finZuqr5gt
— Preet Bharara (@PreetBharara) April 15, 2017